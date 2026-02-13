Sjuksköterskor
2026-02-13
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta sjuksköterskor för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din yrkesroll. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är legitimerad sjuksköterska. Vi söker både dig som är nyutexaminerad och dig som har flera års erfarenhet. Specialistutbildning (t.ex. inom distrikt, akut eller geriatrik) är meriterande men inget krav.
Har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team men har också förmågan att fatta självständiga beslut när situationen kräver det.
Är flexibel och lösningsorienterad. Du kan snabbt anpassa dig till nya miljöer och ser möjligheter istället för hinder i en föränderlig vardag.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, då kommunikation med patienter, anhöriga och kollegor är en central del av arbetet.
Har patienten i fokus. Du har ett empatiskt bemötande och brinner för att ge vård av hög kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Omvårdnadsansvar: Planera, leda och utföra medicinska och omvårdande insatser utifrån patientens behov.
Medicinsk bedömning: Utföra kvalificerade bedömningar av patienters hälsotillstånd (triumfering/triage) och vidta åtgärder därefter.
Läkemedelshantering: Iordningställande, administrering och uppföljning av läkemedel samt delegering av vissa uppgifter.
Dokumentation: Löpande journalföring och upprättande av vårdplaner i relevanta journalsystem (t.ex. TakeCare, Cosmic eller liknande).
Samverkan: Arbeta i tvärprofessionella team tillsammans med läkare, undersköterskor och rehab-personal för att säkerställa en god och säker vårdkedja.

Publiceringsdatum
2026-02-13
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Downtown Camper, Stockholm - 13 mars 2026
Alternativt på info@medrekmassan.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB
111 51 STOCKHOLM

Arbetsplats
Medrek.se
