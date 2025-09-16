Sjuksköterskor
Resurspoolen
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vi söker dig som är sjuksköterska till vår Resurspool!
Just nu söker vi dig som är sjuksköterska till Nära vård och hälsas resurspool, du erbjuds här en tillsvidareanställning på 80-100% med start enligt överenskommelse. I den här tjänsten ingår ett flexibilitetstillägg. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss bidrar du till arbetet att göra våra verksamheter oberoende av hyrpersonal samtidigt som vi tryggar en god tillgänglighet och hög kvalitet för våra patienter. Du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor och får förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med telefonrådgivning och även i viss mån andra administrativa uppgifter, om verksamheten tillåter finns det möjlighet att göra det på distans. Det kan även vara aktuellt med mottagningsarbete utifrån verksamheternas behov.
Att vara anställd i Resurspoolen innebär arbete på olika mottagningar inom förvaltningen, utefter vårdcentralernas behov. Arbetet i Resurspoolen innebär således att du varierar din arbetsplats utifrån verksamheternas behov av placering och bemanning. Flexibilitet är således en viktig del för tjänsten, eftersom du behöver vara beredd på att byta placering från en dag till en annan där behovet styr. Du reser på arbetstid och utgår då från Kungsgärdets Center, det finns tillgång till bokningsbar tjänstebil.
I denna tjänst får du ett stimulerande, varierande och flexibelt arbete med möjlighet att arbeta hemifrån därtill. Resurspoolens personal är oerhört uppskattade och för att trivas i rollen behöver du vara en person som tycker det är stimulerande med korta insatser på olika arbetsplatser, men du har också din hemvist i den interna arbetsgruppen inom Resurspoolen som har en god gemenskap.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom yrket och har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Vi ser att du har en trygghet i din yrkesroll och det är viktigt att du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift och det kommer att krävas att du har en mycket god samarbetsförmåga och är flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer?
Du är varmt välkommen att kontakta gruppchef Ida Boman på e-post ida.boman@regionuppsala.se
( ida.boman@regionuppsala.se
) om du vill veta mer om verksamheten och arbetet.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2025-09-16Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden så skicka in din ansökan redan idag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
