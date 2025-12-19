Sjuksköterskor - bli sommarvikarie hos oss!
2025-12-19
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Är du legitimerad sjuksköterska och vill bli en del av vårt team där omtanke är nyckeln och varje dag gör verklig skillnad?
Som sommarvikarie inom hälso- och sjukvården får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad.
Vi behöver fler kompetenta och engagerade vikarier som vill vara med och bidra till vår verksamhet. Vi söker dig som brinner för ditt uppdrag och gärna delar med dig av din kunskap.
Inom hälso- och sjukvården i Gagnefs kommun arbetar vi med utveckling för att möta framtidens utmaningar med bästa möjliga förutsättningar. Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast/fysioterapeut samt en undersköterska. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som sommarvikarie innebär att du får möta många människor i olika livssituationer. Det ställer höga krav på servicekänsla, flexibilitet och engagemang.
Att arbeta som sjuksköterska i Gagnef kommun ger dig möjligheten att vara med och medverka till utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. Du utreder, bedömer och följer upp specifika omvårdnadsåtgärder för patienterna inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboende och LSS. Kvalifikationer
Arbetet som sjuksköterska är omväxlande därför är du en person som tycker om mötet med andra människor. Du trivs med nya utmaningar, ser möjligheter att utvecklas både individuellt och professionellt. Med ett gott bemötande har du lätt att bygga relationer till kollegor och patienter. Du är trygg i att arbeta självständigt och kan strukturera upp ditt arbete samt göra korrekta prioriteringar utifrån de förutsättningar du ställs inför.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård ser vi det som meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt. B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning med oregelbunden arbetstid. Det förekommer dag- kväll-, helg- och/eller nattarbete. Intervjuer och anställning kommer att ske löpande.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/144". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155) Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Bemanningscentrum 0241-15430 Jobbnummer
9654345