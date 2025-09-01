Sjuksköterskeuppdrag på Årstagården
2025-09-01
Vi söker en legitimerad sjuksköterska för uppdrag inom vård- och omsorgsboendet Årstagården. Boendet är inriktat på äldre personer (65+) med omvårdnadsbehov dygnet runt och personer med demenssjukdomar. Här finns även särskilda enheter för BPSD, växelvård, korttidsplatser och alkoholdemens. Tjänsten omfattar omvårdnadsansvar och sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska i nära samarbete med boendepersonal, verksamhetschef, patient, anhöriga och andra vårdgivare.
Tidsperiod:
24 september 2025 - 6 januari 2026 (Med möjlighet till förlängning upp till totalt 12 månader)
Omfattning:
90-100 % (38,15 timmar/vecka), dagtid
Arbetstid: vardagar, även röda dagar som infaller på vardag kan ingå
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
Kravprofil för detta jobb
Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation)
Minst 3 års erfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
God svenska i tal och skrift
Kunskap i kommunikationsmodellen SBAR
Grundläggande IT-kunskaper
Minst 1 års erfarenhet av kommunal verksamhet
Erfarenhet av journalsystemet LifeCare
Bifogat CV, HOSP/IVO-utdrag samt referenser krävs
Ansvarstagande
God förmåga att ta till sig information
Anpassningsbar till nya uppdrag och miljöer
Sista anmälningsdag: 14 september 2025
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: Info@portabelhealth.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559501-7384)
Byälvsvägen 141 Stockholm (visa karta
)
741 76 UPPSALA Jobbnummer
9486274