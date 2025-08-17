Sjuksköterskeuppdrag Nora & Linné
2025-08-17
Sjuksköterskeuppdrag - Nora & Linné
Vi söker två legitimerade sjuksköterskor för uppdrag inom växelvård och särskilt boende på Nora och Linné. Uppdraget innebär ett brett omvårdnadsansvar med nära samverkan med patienter, närstående och vårdpersonal.
Tidsperiod
1 september - 30 november 2025 (Möjlighet till förlängning, totalt upp till 12 månader)
Omfattning
90-100 % (38,15 tim/vecka vid heltid)Arbetstid: Dagtid med tjänstgöring var 6:e helgRöda dagar: Arbetstid kan förekomma om de infaller på vardagPubliceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
Dokumentation enligt gällande rutinerKravprofil för detta jobb
Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation)
Minst 3 års erfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
Erfarenhet av kommunal vård
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
Kunskap i kommunikationsmodellen SBAR
God svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaperDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och anpassningsbar
God samarbetsförmåga
Förmåga att snabbt ta till sig information
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Ansökan:Hör av dig eller skicka in ditt CV redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Portabel Health - Your AI Staffing Partner
Jobbtyp: Heltid
Förmåner:
Företagsevent
Professionell utvecklingshjälp
Språk:
Svenska (Obligatoriskt) Så ansöker du
E-post: info@portabelhealth.com Omfattning
