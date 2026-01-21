Sjuksköterskestudenter till 100B1
2026-01-21
Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Som sjuksköterskestudent ger vi dig möjligheten att arbeta hos oss som timanställd. Du får ett spännande arbete där du möter patienter i olika åldrar och situationer, där du är med och gör skillnad i deras liv.
Vår verksamhet
Vi är ett verksamhetsområde med samlad kompetens och högspecialiserad vård. De allra flesta av våra patientgrupper har kroniska sjukdomar så vi följer dem från diagnos och resten av deras liv, med mer eller mindre täta intervaller. Totalt arbetar cirka 700 personer inom verksamhetsområdet som bedrivs inom specialiteterna Internmedicin, Gastroenterologi, Njurmedicin, Reumatologi, Dermatologi och Endokrin/Diabetes.
Vi erbjuder ett brett utbud av områden att förkovra sig i, där det går att bredda sin kompetens under samma tak över tid och förhoppningsvis kan vi erbjuda något för alla. Det ökar möjligheten att stanna och växa hos oss. En anställning hos oss innebär ett varierat och utvecklande arbete där du kan skapa dig en bred kompetens som gör skillnad för de patienter du ska vårda.
Nu söker vi dig som är intresserad av en timanställning hos oss på 100B1
Reumatolog- och hudavdelning 100B1
100B1 har 7 vårdplatser och här vårdas patienter från tre av verksamhetsområdets medicinska specialiteter; reumatologi, hud- och endokrin/diabetes. Patientgrupperna har autoimmuna tillstånd, inflammatoriska systemsjukdomar, över- eller underproduktion av något hormon, ärftliga metabola sjukdomar samt olika typer av hudsjukdomar ofta med komplexa sår. Våra patienter kommer planerat från hemmet, subakut från våra egna mottagningar eller via sjukhuset akutmottagning. Vi arbetar för att se till hela patienten och är ansvariga för dess omvårdnadsbehov utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Introduktion
Den introduktion som erbjuds är individuellt anpassad och beror på vad du kommer med för erfarenhet sedan tidigare. Under introduktionen går du med några utvalda handledare, dels för att se olika sätt att lösa uppgifterna på men även för att på ett naturligt sätt lära känna kollegorna.
Ditt uppdrag
Sjuksköterskestuderande termin 1-2
Som sjuksköterskestudent i termin 1 och 2 har du möjlighet att arbeta med lättare patientnära arbetsuppgifter. Arbetet kan innebära att vårda en enskild patient som behöver extra tillsyn för att göra denne trygg samt att hjälpa till med lättare omvårdnadsarbete.
Sjuksköterskestuderande termin 3-4
Som sjuksköterskestudent från termin 3 har du möjlighet att arbeta med flera patientnära arbetsuppgifter. Arbetet innebär bland annat att du ansvarar för den basala omvårdnaden såsom utföra NEWS-kontroller, ADL, mobilisering och utvärdera det allmänna måendet. Det finns även möjlighet till delegering på sårvård, glukos- och ketonkontroller, EKG, venprovtagning och KAD-sättning.
Sjuksköterskestuderande termin 5-6
Som sjuksköterskestudent från termin 5 har du även här möjlighet att arbeta med ett utökat uppdrag. Det innebär att du får utökade delegeringar och arbetar del av tid också som en sjuksköterskeresurs. De utökade delegeringarna kan exempelvis innebära pvk-sättning, subcutana injektioner och inskrivning av nya patienter. Det primära patient- och läkemedelsansvaret ligger på legitimerad sjuksköterska.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Du ska värdesätta god kommunikation i teamet och flexibilitet under arbetspasset för att fördela arbetet. Vi är en liten arbetsgrupp och det finns ett nära samarbete mellan oss där vi vågar fråga och be varandra om hjälp. Det faktum att många av våra patienter är återkommande gör att man har möjlighet att etablera en närmare kontakt med patienterna. Du bör därför trivas med den medicinska och återkommande patientgruppen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en särskild visstidsanställning, en så kallad: timanställning som omvårdnadsassistent. Det möjliggör schemarad under sommaren och därefter möjligheten att jobba extra under terminerna. Anställningen ligger på ca 1 år men kan med fördel förlängas kontinuerligt under hela studietiden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi intervjuar fortlöpande under ansökningstiden och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum. Så vänta inte med att skicka in din ansökan till oss!
Hos oss får du förmåner som gör skillnad
Vill du veta mer?
Avdelningschef Karin Ahlström 018-617 11 51
Biträdande avdelningschef Johan Ekland 018-611 99 95
Biträdande avdelningschef Jenny Swärdh 018-617 31 12
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
