Sjuksköterskeassistent - semestervikariat 2026
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2025-11-14
Framtidens sjuksköterska - vi söker dig! Arbeta som sjuksköterskeassistent hos oss i sommar!
Studerar du termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och är intresserad av att arbeta som
sjuksköterskeassistent? Hos oss är du med och skapar framtidens sjukvård tillsammans med patienterna.
Vi vill ta del av din kompetens och ge dig möjlighet att utvecklas.
Att arbeta hos oss
Som sjuksköterskeassistent hos oss får du möjlighet att stärka dina kunskaper inför kommande yrke. Under handledning av legitimerad sjuksköterska arbetar du i det direkta omvårdnadsarbetet och får träna på specifika sjuksköterskeuppgifter. Du erbjuds en god introduktion och handledning.
I din roll som sjuksköterskeassistent möter du patienter som är i behov av medicinsk omvårdnad och rehabilitering. Du arbetar nära patienten, vilket kräver att du har ett stort intresse för människor och förmåga att kunna förstå patientens situation och behov. Du kan exempelvis få utföra arbetsuppgifter som ankomstsamtal för nya patienter, daglig PVK-kontroll, venprovtagningar, samtal och omvårdnad av patienter samt behjälplig i omvårdnadsplanering och läkemedelshantering.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterskestuderande och har genomfört termin fem med godkända resultat senast i juni 2026, har erfarenhet av journalsystemet Melior samt har minst tre månaders arbetslivserfarenhet som undersköterska, barnsköterska eller skötare inom slutenvård. Din personliga lämplighet värderas högt och vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Övrig information
Våra avdelningschefer intervjuar och anställer fortlöpande under hela ansökningstiden. Vi vill därför att du söker redan nu!
Har du önskemål om och vana från någon verksamhet så ange det i din ansökan så försöker vi tillgodose dina önskemål, men det är i huvudsak verksamhetens behov som styr var du blir placerad.
Vi vill att du bifogar resultatintyg från sjuksköterskeprogrammet samt eventuella betyg från vård-och omsorgsprogrammet.
NU-sjukvården är en verksamhet som bedriver vård dygnet runt vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, natt och helg.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
