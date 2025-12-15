Sjuksköterska vuxenpsykiatri Fagersta
2025-12-15
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Avesta
, Surahammar
Som sjuksköterska hos oss på Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta möter vi patienter med alla psykiatriska diagnoser. Arbetet är varierande där du får arbeta brett med innehåll av behandling, rådgivning och hembesök. På vår mottagning arbetar vi med kompetensväxling vilket ger dig ytterligare utveckling och utmaning i arbetet. Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vi strävar efter att ge våra patienter god vård och professionellt bemötande i en verksamhet som är under förändring och utveckling. Som en del i att följa med i utvecklingen arbetar vi med kompetensväxling. Det innebär att du som sjuksköterska kommer erbjudas möjlighet att utföra vissa uppgifter som tidigare legat under läkares ansvar. Vi arbetar även aktivt med att digitalisera vår verksamhet för att kunna erbjuda samtal och behandling via digitala kanaler. Detta som ett sätt att mer effektivt kunna erbjuda våra patienter ett snabbt, individanpassat och gott omhändertagande med hög kvalité.
Som sjuksköterska hos oss ingår bland annat att göra i ordning, administrera och följa upp insatt läkemedelsbehandling, journaladministration, stödjande samtal och telefonrådgivning. I din roll är du en viktig länk i patientens rehabilitering vilket innebär att du regelbundet samarbetar med andra, både internt i organisationen och med andra externa vårdaktörer i exempelvis samordnade individuella planer. Även hembesök kan förekomma.
Om arbetsplatsen
I Region Västmanland ligger all vuxenpsykiatri samlad i en organisation vilket skapar goda förutsättningar för en välfungerande vårdkedja och ett gott samarbete mellan olika enheter. Vuxenpsykiatri Västmanland är uppdelad i två sektioner: heldygnsvård och öppenvård. Heldygnsvården är lokaliserad i Västerås och består av fem vårdavdelningar och en akutmottagning. De Vuxenpsykiatriska mottagningarna är organiserade under öppenvården som förutom Västerås även bedriver verksamhet i Köping, Fagersta och Sala.
Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta vänder sig till patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistvård och är bosatta i Fagersta, Norberg, Virsbo eller Skinnskattebergs kommuner. På mottagningen arbetar läkare, kuratorer, psykologer, PTP-psykologer, arbetsterapeut, sjuksköterskor, skötare samt administrativ personal, totalt omkring 20 engagerade och kunniga medarbetare. Vi är en välfungerande mottagning som präglas av öppenhet, samarbete och respekt för varandras kompetens.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet från psykiatrisk vård, har arbetat som sjuksköterska och kan administrera i journalsystemet Cosmic. Eftersom rollen kräver att du kan kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. För tjänsten krävs det att du har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. Därför ser vi att du är trygg och stabil i din yrkesroll och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett strukturerat sätt som gör att du effektivt kan driva arbetet framåt. När det uppstår situationer som kan skapa stress förhåller du dig på ett lugnt sätt och fokuserar på det som är relevant i stunden. Du är en person som ser möjligheter i en verksamhet som är i förändring och har förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Arbetet innehåller en stor del av samarbete och samverkan både internt i ett multiprofessionellt team och externt med andra aktörer och det kräver förmåga att samarbeta och ha en lyhördhet för olika perspektiv.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid med placering i FagerstaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 maj 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
