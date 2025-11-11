Sjuksköterska vuxenpsykiatri
2025-11-11
Är du en engagerad och positiv sjuksköterska? Då är du varmt välkommen till vårt team inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården! Här får du arbeta i moderna, nybyggda lokaler samtidigt som du får ett djupt meningsfullt och utvecklande arbete som gör skillnad på riktigt!
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete när du möter patienter med olika behov - från kortare akuta insatser till långsiktig behandling.
Du arbetar både självständigt och i nära samverkan med ditt team som består av bland annat sjuksköterskor, läkare, skötare och kuratorer. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat arbetsledning, medicinhantering, psykiatrisk omvårdnad, bedömningar, dokumentation och stödjande samtal. Du bidrar också aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Vi vill tillsammans lyckas med vårt uppdrag och för att göra så arbetar vi med ett tätt samarbete inom heldygnsvården, vilket består av en psykiatrisk intensivvårdsavdelning och två heldygnsavdelningar.
Det finns flera förmåner att arbeta tillsammans med oss, bland annat extra semesterdagar när du fyllt 40 år och 50 år, kontinuerlig kompetensutveckling med mera. Läs gärna mer om våra förmåner: Dina förmåner | Region Kalmar Län
Tjänsten är placerad i Kalmar, vuxenpsykiatrin heldygnsvård avdelning två och arbetstiden är dagtid, kväll och helg med särskild nattpersonal.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med ett hjärta för psykiatri. Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet från psykiatrisk vård.
Som person ser du värdet av att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor, vilket är en nyckelfaktor för effektiva samarbeten och problemlösning.
Du besitter en god kommunikativ förmåga, vilket gör att du kan uttrycka dig tydligt, anpassa ditt språk och budskap efter mottagare och situation.
Vi tror att du, precis som vi, värdesätter ett positivt och professionellt förhållningssätt där patienten står i fokus för ett respektfullt och omtänksamt bemötande.
För att trivas hos oss uppskattar du arbetets komplexa och varierande natur. Det innebär att du är flexibel och delar vår strävan efter Region Kalmars strategi att nyfiket utveckla arbetssätt: Varje dag lite bättre - kraften hos många!
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nybyggda och moderna lokaler speciellt anpassade för specialistpsykiatrin. Dessa lokaler främjar en effektiv samordning inom psykiatrins verksamheter och erbjuder en trivsam miljö för dig, med rymliga personalutrymmen samt en vacker utsikt över Kalmarsund och Öland. Vi är en klinik med 37 vårdplatser och cirka 230 anställda, varav 5 ST-läkare och 15 specialistläkare. Här finns tre heldygnsvårdsavdelningar, tre öppenvårdsmottagningar och tre behandlingsenheter.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
