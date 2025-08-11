Sjuksköterska Vilhelmina Sjukstuga
Region Västerbotten, Primärvård Syd, Södra Lappland / Sjuksköterskejobb / Vilhelmina Visa alla sjuksköterskejobb i Vilhelmina
2025-08-11
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Syd, Södra Lappland i Vilhelmina
, Dorotea
, Åsele
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vilhelmina Sjukstuga är en del av Region Västerbotten och drivs enligt sjukstugemodellen - en unik vårdform för glesbygd där primärvård och akutsjukvård samverkar nära. Vi är en del av Södra Lappland, Basenhet Syd, tillsammans med sjukstugorna i Åsele och Dorotea, och har ett nära samarbete med sjukhusen i Lycksele, Umeå och Skellefteå samt med våra omkringliggande kommuner.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Hos oss på Vilhelmina Sjukstuga får du arbeta i en bred och spännande verksamhet där god hälsa och hållbar utveckling går hand i hand.
På vår sjukstuga finns akutmottagning, distriktssköterskemottagning och äldresköterska. Vi har även rehabteam, MVC/BVC och kuratorer.
Vi har Akutvårdsavdelning med 8 vårdplatser.
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska för ett vikariat på deltid 50% i 6 månader - med chans till förlängning.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på akutmottagning. Triagerar och konsulterar läkare, samt utför självständigt medicinska omvårdnadsinsatser.
Mottagningen är bemannad måndag till fredag 08.00- 21.00 och helger 0800-1700 med sköterska och läkare.
Här får du möjlighet att arbeta brett, utvecklas i din roll och bidra till ett nära och tryggt samarbete med kollegor, sjukhus, andra sjukstugor och kommunen.
Vi erbjuder
Interna utbildningar och arbetsplatsträffar
Strukturerad och individanpassad introduktion
Flextid och friskvårdsförmåner
En trivsam arbetsplats med hög kompetens och stark teamkänsla.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du är trygg i din roll och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du har även ett utpräglat engagemang för att ge människor trygg och säker vård. Du vill bidra till en trygg och öppen arbetsmiljö, där ditt professionella bemötande är framträdande i mötet med både patienter och arbetskamrater.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271389". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222), https://region10.se/projekt/moveupnorth/kontakter-move-up-north/ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd, Södra Lappland Kontakt
Åsele, Dorotea och Vilhelmina sjukstugor
Niklas Vilhelmsson niklas.vilhelmsson@regionvasterbotten.se 0940-155 31 Jobbnummer
9451737