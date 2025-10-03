Sjuksköterska, vikariat, till Beroendecentrum i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Beroendecentrum Malmö (BCM) är en del av vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg inom förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. BCM är en innovativ och dynamisk verksamhet med mycket engagerad personal. Verksamheten är en av landets största inom området beroendesjukdomar. Vi erbjuder behandling och diagnostik av alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende i öppenvård samt heldygnsvård för personer med beroendeproblematik då det krävs specialistutredning och specialistvård. Vi har dessutom ett regionalt uppdrag för heldygnsvård vid opiatberoende.
Vi har mottagningar för alkohol- och läkemedelsmissbruk, samsjuklighet, narkotikaberoende med eller utan neuropsykiatrisk diagnos, spelberoende samt ungdomsmottagning och ackrediterade mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO).
Välkommen till LARO-mottagning Hasselgatan, beroendecentrum Malmö. Vi är en öppenvårdsmottagning som behandlar och rehabiliterar patienter som har ett opioidberoende. Vi erbjuder utredningar, farmakologisk behandling, psykosociala insatser, gruppsamtal och närståendeutbildning. Därutöver är vår uppgift att diagnostisera och utreda patienter med opioidberoende. Vi arbetar med patienten i fokus och för oss är det viktigt att utveckla och förbättra vården för vår patientgrupp. För att optimera vården för patienten krävs bra samarbete inom teamet på mottagningen, men också i samverkan med andra aktörer som Socialtjänsten, Försäkringskassan och Kriminalvården.
På mottagningen är vi idag medarbetare som arbetar med hög kompetens med representation av flera olika yrkesgrupper innefattande specialistläkare, psykiatrisjuksköterskor, sjuksköterskor, psykolog, kurator, farmaceut samt receptionist. Här värnar vi om en god sammanhållning och god arbetsmiljö. Mottagningen ligger i Malmö inom gångavstånd från Triangeln och Södervärns busstation, vilket underlättar om du pendlar med regionbuss eller tåg.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Är du vår nya sjuksköterska på LARO-mottagningen som vill efterträda en av våra sjuksköterskekollegor som går på föräldraledighet? Letar du efter ett roligt, omväxlande och inspirerande arbete? Till vårt tvärprofessionella team söker vi nu en sjuksköterska för en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder vår personal regelbunden handledning och när du börjar hos oss får du en god introduktion och möjlighet till kompetensutveckling.
I din yrkesroll som sjuksköterska arbetar du med patienter som söker hjälp för att komma ur sitt opiodberoende. Dina arbetsuppgifter som mottagningssjuksköterska kommer att innefatta läkemedelshantering, kliniska bedömningar, samtal, provtagningar, EKG, journalföring i Melior, besöksregistrering, vårdplanering/samordnad individuell plan (SIP), samverkan med externa myndigheter och vårdinrättningar, kvalitetsregistrering samt sedvanliga sjuksköterskeuppgifter.
Vidare ingår arbete med återfallsprevention (ÅP) och motiverande samtal (MI) - både enskilt med patienter och i gruppform samt ansvara för utbildning i användandet Naloxon. Därutöver kan patientutbildningar och annan gruppverksamhet ingå. Tillsammans med övriga medarbetare har du nära samverkan med socialtjänsten och övriga vårdgrannar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vidare har du bred erfarenhet av psykiatri och beroendevård, gärna även från LARO-verksamhet. Därtill är goda datorkunskaper en förutsättning för tjänsten.
Vi ser det som meriterande om du har specialistutbildning i psykiatri och/eller om du innehar grundläggande psykoterapiutbildning (KBT) samt vana av att arbeta i journalsystemet Melior.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du som söker är trygg och stabil i din yrkesroll samt van vid att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Som person är du engagerad och har en god serviceanda mot såväl patienter som medarbetare. I ditt arbete är du noggrann och har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samtidigt som du är flexibel och kan ställa om när situationer kräver det. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras vid eventuell tillsättning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
