Sjuksköterska, vikariat Ludvika Kommun

2026-01-02


Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.Arbetsplatsen

Att jobba i sjuksköterskeorganisationen hos oss är ett inspirerande och självständigt arbete. Här finns utvecklingsmöjligheter och du har stor frihet att själv planera din arbetsdag. Du kommer att arbeta i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Sjuksköterskeorganisationen arbetar mot både ordinärt och särskilt boende, uppdelat i tre områden. I ett av våra områden arbetar vi även mot LSS och psykiatri.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi arbetar med projekt för att införa en God och Nära Vård. Vi arbetar också med projekt inom e-hälsa och inför digitala stöd i våra verksamheter. Vill Du vara med och utveckla God och Nära Vård i Ludvika Kommun tillsammans med oss?

2026-01-02

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att:


Arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal äldreomsorg.


Vara arbetsledare för omvårdnadspersonal i den medicinska omvårdnaden.


Handleda och stötta omvårdnadspersonal inom förvaltningen.


Handledning av studenter kan komma att ingå.


PAS-ansvar samt särskilda ansvarsområden kan komma att ingå.



Kvalifikationer
Vi söker dig som:


Är legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation är ett krav).


Har god IT-vana och trygghet i att arbeta med olika digitala system.


Har B-körkort.


Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.


Har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna kommunal äldreomsorg.



Dina personliga egenskaper
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som ansvarstagande, god samarbetsförmåga, vara lyhörd, flexibel och driftig samt ha en helhetssyn på verksamheten. Utöver detta ska Du ha kunskaper och pedagogisk förmåga för att kunna handleda personal i deras dagliga arbete. Du ska kunna arbeta självständigt och målmedvetet och samtidigt kunna entusiasmera medarbetare och kollegor. Du ska trivas med att arbeta i team och bidra till att kollegor och medarbetares olika kunskaper tas till vara, oavsett profession.

Det här får du av oss!

Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner.

I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.



Anställningsform

Anställningsform: Tidbegränsad visstidsanställning med anställningstid på 12 månader

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Arbetet innebär ett heltidsmått på 38,25 dag, kväll samt helg enl. schema.

Tillträde: fr.o.m 260216 eller tillträde enligt överensekommelse

Antal platser: 1

Övrig information

Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.

Intervjuer kan komma att ske löpande.

Upplysningar

Kontaktperson för detta jobb
Enhetschef: Anna Broman (anna.broman@ludvika.se)

Enhetschef: Mikael Blomgren (mikael.blomgren@ludvika.se)



Facklig kontaktperson

Vårdförbundet, via kommunens växel 0240-86000



Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ludvika kommun (org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9667959

