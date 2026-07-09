Sjuksköterska, vårdcentral Särna
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Älvdalen Visa alla sjuksköterskejobb i Älvdalen
2026-07-09
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vårdcentral Särna bedriver en spännande säsongsvarierad verksamhet inom hälso- och sjukvård där vi har fokus på både planerad och akut verksamhet. Den bofasta befolkningen uppgår till cirka 1600 personer men under högsäsong tillkommer många besökare som samtidigt vistas i fjällvärlden. Området i övrigt har en tydlig glesbygds prägel med långa avstånd och 12 mil till närmaste sjukhus från VC.
Vi har en god samverkan emellan alla personalkategorier. Vi arbetar kontinuerligt med trivsel och arbetsmiljöfrågor. Vi är i en utveckling på hur vi ska se ut och jobba framöver. Kort sagt är detta en stimulerande arbetsplats året runt och extra händelserik under vintersäsong - och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid för dig som gillar skog och fjäll.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en nyckelroll i vårdcentralens dagliga arbete. Du arbetar både på bokad mottagning och med akut verksamhet. Du svarar också för telefonrådgivning i systemet TeleQ samt digital vård via 1177 Direkt, med mer. Vi arbetar nära varandra samtidigt som det finns stort utrymme för självständighet och egna initiativ samt personlig utveckling.
Vanligtvis är arbetstiderna vardagar och dagtid. Beredskap samt kvälls och helg tjänstgöring ingår. Arbetet i huvudsak vid läkarmottagningen Särna Vårdcentral, men kan även innebära arbete vid distriktssköterskemottagningen i Särna och eller i Idre.Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
har körkort B
har god språkkunskap i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet och vana av telefonrådgivning och mottagningsarbete på vårdcentral/mottagning
verksamhetserfarenhet inom något av våra ansvarsområdenDina personliga egenskaper
Vi sätter stor vikt vid att du tar ansvar, är positiv och konstruktiv. Din samarbetsförmåga är avgörande och du behöver ha en hög arbetskapacitet. Som person är du stabil, trygg och empatisk. Du har förmåga att anpassa dig till olika situationer och ändrade omständigheter. Du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Synnöve Danielsson synnove.danielsson@regiondalarna.se 0253-498713 Jobbnummer
9998165