Sjuksköterska uppvakningsavdelning

Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete som sjuksköterska vid länssjukhuset två uppvakningsavdelningar.
På uppvakningsavdelningarna övervakas patienter efter operation och narkos. Du möter patienter i alla åldrar och med olika vårdbehov från flera av sjukhusets kliniker exempelvis från kirurgi, ortopedi, gynekologi, öra- näsa- hals, ögon, barn och tandvård. Vi har både planerade och akuta patientflöden.
Om du är intresserad av intensivvård och kanske funderar på att vidareutbilda dig inom området så finns det möjlighet att få en inblick i den vård som bedrivs vid intensivvårdsavdelningen.
Arbetstiden är förlagd dagtid och kvällstid måndag till fredag. Du är ledig helger och röda dagar.
Vi arbetar utifrån ett öppet, engagerat och kunnigt medarbetarskap för att kunna erbjuda den bästa vården med patienten i fokus. Varje dag lite bättre. Hos oss får du utvecklas och arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.
Tjänsten är ett vikariat tom 2026-08-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har några års erfarenhet inom yrket. Vi vill att du, liksom vi, har ett positivt förhållningssätt och alltid har patientens bästa i fokus. Som person är du initiativrik, flexibel och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Länssjukhusets i Kalmar har två uppvakningsavdelningar som tillsammans har cirka 24 sängplatser. Vi har en allmän inriktning och servar flera av sjukhusets kliniker bland annat Kirurgkliniken, Ortopedkliniken, Medicinkliniken, Kvinnokliniken Öra-, näsa-, hals kliniken, Ögonkliniken, Barnkliniken och Tandvården.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Marcus Apelman, avdelningschef 010-3581312 Jobbnummer
9500237