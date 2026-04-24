Sjuksköterska Uppsala Närakut Aleris
2026-04-24
Just nu söker vi sjuksköterska för tillsvidareanställning till Uppsala Närakut Aleris.
Om oss Uppsala Närakut är en modern allmänmedicinsk mottagning med ett brett uppdrag. Här möter vi patienter i alla åldrar - från barn till äldre - med akuta besvär som inte kan vänta till nästa dag. Vi har öppet 365 dagar per år, kl.07-23
Vi arbetar i tvärprofessionella team där allmänmedicin, ortopedi, fysioterapi och psykosocialt stöd samverkar. På mottagningen finns röntgen, ortopedspecialister och kurator, vilket gör att vi kan erbjuda en sammanhållen vård för patienten.
Varje år tar vi emot ett stort antal patienter, och cirka en tredjedel är under 18 år.
Hos oss präglas vardagen av engagemang, samarbete och en vilja att ständigt utvecklas. Vi har korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka hur vi arbetar - tillsammans
Om rollen Som sjuksköterska träffar du patienter i alla åldrar för ett besök och i vissa fall behandlar du själv patienten, i andra fall handlägger du patienten tillsammans med övriga i teamet. Du är sjuksköterska med några års erfarenhet inom yrket. Har du tidigare erfarenhet av akutsjukvård / primärvård är det meriterande för tjänsten.
Vårt erbjudande
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid. Deltid kan diskuteras.
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Individuell Lönesättning
Kollektivavtal finns
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du senast 2026-06-05 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Isabell Andersson, enhetschef på tel. 070-1674078 eller mejl: isabell.andersson@aleris.se
