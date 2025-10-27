Sjuksköterska timvikarie
Hjo kommun / Sjuksköterskejobb / Hjo Visa alla sjuksköterskejobb i Hjo
2025-10-27
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjo kommun i Hjo
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Vi söker nya kollegor som kan tänka sig arbeta vid behov hos oss. Vi välkomnar dig som kan jobba dag, kväll eller natt utifrån dina förutsättningar.
Vi erbjuder en arbetsplats där gemenskap och utveckling är i fokus - här är du en viktig del av att skapa trygghet och välmående för våra medborgare.
I Hjo kommun strävar vi efter att ge våra cirka 9 300 invånare en värdefull vardag. Vår verksamhet genomsyras av vår värdegrund - Det goda mötet - som kännetecknas av ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Här arbetar vi tillsammans för att vården och omsorgen ska vara mänsklig, nära och trygg med fokus på dem vi är till för. Vi strävar aktivt för att välfärdsteknik ska ge ökad självständighet och trygghet för våra vårdtagare. Här får du en arbetsplats med trygga erfarna kollegor och ett nära ledarskap.
Vakanser uppstår både under dag, kväll och natt. Bokning av pass sker främst via ett automatiserat SMS-system där du svarar "Ja" eller "Nej" baserat på din tillgänglighet, om du önskar arbeta erbjudet pass. Under längre vakanser kan vi komma att erbjuda sammanhängande schemaperioder. Som norm arbetar du tillsammans med minst en kollega. Det kan förekomma bokningar där ensamarbete råder men då kommuniceras det tydligt.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad - både för dina patienter och för våra verksamheter, och som timvikarie får du ett varierande arbete och möjligheten att lära dig samtliga sjuksköterskors arbetsplatser i kommunen. Som vikarierande sjuksköterska är ditt främsta uppdrag att säkerställa så att planerade aktiviteter för dagen utförs samt hantera de samtal/situationer som kan uppstå. Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Legitimerad Sjuksköterska - du innehar och kan visa giltig legitimation som sjuksköterska utan anmärkning.
Då förflyttning ingår i arbetet behöver du ha B-körkort.
Du har god språklig förmåga och kan kommunicera samt dokumentera på svenska.
Du vet hur man skapa goda möten med individen vi arbetar för samtidigt som du har struktur och kan organisera din arbetsdag effektivt. Du är samarbetsvillig och kommunikativ för att främja ett gott arbetsklimat. Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit och ber dig därför skicka in din ansökan där digitalt. Skulle du stöta på hinder med din ansökan vänligen följ kontaktuppgifter i annonsen.
Vi välkomnar samtal från kandidater men undanber kontakt som avser hjälp med rekrytering eller marknadsföring.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur vi är som arbetsgivare på Jobba i Hjo kommun - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/).
Vill du veta hur det är att leva och bo i Hjo kika gärna in på livetiskaraborg.se enligt länken: Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286015". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hjo kommun
(org.nr 212000-1728) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Lydia Hellgren Lidé lydia.lide@hjo.se 0503-35419 Jobbnummer
9576104