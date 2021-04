Sjuksköterska timvik natt till Samariterhemmet - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2021-04-12Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvårdMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetVi är belägna endast några minuters gångväg från Centralstationen i Uppsala. Här tar vi emot patienter som opereras på vår operationsavdelning och vårdtiderna varierar från cirka ett par timmar till två dygn. Du träffar patienter med varierande kirurgisk diagnos. Verksamheterna består av fyra operationssalar, en postoperativ avdelning och vårdavdelning med sex vårdplatser som har öppet tisdag till fredag.Vi är en positiv grupp som arbetar tätt tillsammans för att ständigt vidareutveckla vården och ge ett professionellt bemötande till våra patienter.Ditt uppdragVi söker dig som vill arbeta som timvikarie natt vid enstaka tillfällen under året.Du erbjuds att tillsammans med en sjuksköterskekollega ge en god postoperativ omvårdnad till patienter som efter kirurgi är i behov av ett till två dygns inneliggande sjukhusvård.Som timanställd sjuksköterska får du en individuellt anpassad introduktion i syfte att ge kunskaper och god förståelse för vår verksamhet.2021-04-12För denna tjänst söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt utbildad specialistsjuksköterska inom anestesi. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet i yrket. Som person är du stabil, trygg och empatisk. Du är ansvarstagande, har alltid patienten i fokus och uppskattar teamarbete.Vi erbjuderVi erbjuder timanställning inom verksamhetsområde anestesi- operation- och intensivvård med grundplacering på Samariterhemmet.Tjänsten innefattar nattjänstgöring med tillträde enligt överenskommelse.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Maria Augustin, 018-611 15 85Bitr. avdelningschef Micaela Andemo, 018-611 63 61Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%, Tillträde enl ök till enl ök -Sista dag att ansöka är 2021-05-03REGION UPPSALA5685706