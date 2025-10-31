Sjuksköterska, tillsvidaretjänst
Sjöbo kommun, Kommunal primärvård Vård och omsorgsförvaltningen, / Sjuksköterskejobb / Sjöbo Visa alla sjuksköterskejobb i Sjöbo
2025-10-31
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Kommunal primärvård Vård och omsorgsförvaltningen, i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
En av våra medarbetare ska läsa vidare till specialist! Därför söker vi nu en sjuksköterska till kommunal hälso- och sjukvård inom särskilt och ordinärt boende samt LSS.
Arbetsuppgifterna innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. Du utför patientarbete, samverkar med interna och externa aktörer samt handleder, utbildar och delegerar omvårdnadspersonal. Den kommunala primärvården arbetar personcentrerat och teambaserat för att styra verksamheten mot en god och nära vård.Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska, gärna med relevant vidareutbildning. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Arbetet ställer krav på flexibilitet samt god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Du är en positiv och engagerad person med intresse av den kommunala hälso- och sjukvården och som vill bidra till en trivsam arbetsplats tillsammans med dina kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Vi gör löpande urval.
Vi arbetar kombinerat dag/kväll (2-3 kvällar på 6 veckor) samt var 6:e helg och tillämpar lätthelgsschema.
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Krav på utdrag ur belastningsregistret. När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090), https://www.sjobo.se/jobb-och-arbetsmarknad/att-jobba-hos-oss/personalformaner.html Arbetsplats
Sjöbo kommun, Kommunal primärvård Vård och omsorgsförvaltningen, Kontakt
Verksamhetschef Kommunal primärvård
Beatrice Walldén Beatrice.Wallden@sjobo.se 0416-27149 Jobbnummer
9582609