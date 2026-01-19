Sjuksköterska till WeMind Liljeholmen
Wemind AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-19
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss!
Att jobba som sjuksköterska på WeMind
Som sjuksköterska på Wemind arbetar du både självständigt och i team med bland annat läkare och psykolog för att säkerställa en god vård och omvårdnad för patienterna. Du agerar som fast vårdkontakt med uppdrag att samordna vården kring patienten. Du har en tät uppföljande kontakt med patienterna och erbjuder rådgivning och utvärdering av den pågående vården med självskattningar som verktyg. Träffa våra sjuksköterskor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rådgivning
Uppföljning av läkemedelsbehandling och provtagning
Vårdplanering
Årskontroller
Patient- och anhörigutbildning
Strukturerade samtal gällande krishantering, ångesthantering och suicidprevention.
Din nya arbetsplats
WeMind Liljeholmen är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som behandlar alla typer av specialistpsykiatriska diagnoser. Du kommer att erbjudas ett varierat arbete där samarbete med övriga professioner och vårdgrannar är en central del av ditt arbete.
Om dig
Legitimerad sjuksköterska, specialist i psykiatri är meriterande
Några års erfarenhet från liknande roll inom psykiatrin är krav
Vi söker dig med intresse för det omväxlande arbete och det mångfasetterade uppdrag som det är att arbeta som sjuksköterska inom psykiatrin. Du är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Du är ansvarstagande och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Samtidigt är du flexibel och har god samarbetsförmåga och är van att göra bedömningar och fatta beslut i samråd med läkare och omvårdnadspersonal. Du har en positiv inställning och tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
WeMind erbjuder dig
Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Friskvård via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
En trygg, trivsam arbetsmiljö och ett professionellt team - även i en roll med självständiga arbetspass
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2026. Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Placering: Liljeholmen
Tillträde: Enligt överenskommelse
För mer information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta: Steffi Laux, enhetschef, steffi.laux@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen med dig ansökan!
Steffi Laux
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
