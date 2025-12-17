Sjuksköterska till Västergården
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-12-17
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du utbildad Sjuksköterska och söker efter ett meningsfullt arbete där du får vara med och göra skillnad? Hos oss får du ett meningsfullt arbete med varierande arbetsuppgifter där du får utrymme till att lära och växa! Varmt välkommen med din ansökan
Vi söker nu en sjuksköterska till Västergården. Västergården är ett trivsamt äldreboende som ligger i stadsdelen Svartbäcken. Boendet har en fin utsikt mot Fyrisån och har närhet till fina promenadvägar längs ån mot centrum och mot Fyrishovs bad- och sportanläggning. Här kan de boende njuta av en lugn och naturskön miljö samtidigt som de har tillgång till alla nödvändiga bekvämligheter. Västergården har ca 50 lägenheter, både för personer med omvårdnadsbehov och för personer med demenssjukdom. Du kan läsa mer här om Västergården (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/vard--och-omsorgsboende/vastergarden/).Beskrivning
av arbetsuppgifterArbetet som sjuksköterska är varierat och innehåller uppgifter som läkemedelshantering, såromläggning, byte av kateter och att förskriva medicintekniska produkter eller utfärda intyg. I rollen kommer du också arbeta med Senior Alert och avvikelser. Du kommer att rondar med läkaren 1 till 2 gånger i veckan och du kommer att delta i regelbundna teammöten och kvalitetsråd.en viktig del av arbetet på säbo är också handledning av omvårdnadspersonal och studenter. Hos oss är den ena dagen sällan lik den andra. Du kommer att lära dig nya saker och bredda din kompetens. Hos oss har du chans att påverka, förbättra och utforma verksamheten!KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har körkort. Vidare tar du ansvar för dina uppgifter och strukturerar självständigt upp ditt arbete och planerar dagen. Du har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.Som person ser du möjligheter i förändringar och anpassar dig efter förändrande omständigheter. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och anpassar din kommunikation utifrån vem du pratar med. Slutligen ser vi att du tycker om att ta initiativ för att lösa problem som kan uppstå.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten, kontakta: Anna Nyström verksamhetschef, 018-265 59 03.Facklig företrädare: Vårdförbundet, 018-67 70 47.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 86.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Anna Nyman 018-265 59 03 Jobbnummer
9648437