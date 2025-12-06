Sjuksköterska till vårt LSS-team
2025-12-06
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2025-12-06Arbetsuppgifter
Inom område funktionshinder är du omvårdnadsansvarig sjuksköterska och leder det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet kring dina patienter. Du samordnar och ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas.
Att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och koordinera kontakter med primärvård, slutenvård och anhöriga ingår i arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder en god introduktion samt individuellt anpassad bredvidgång. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en naturskön miljö och bidra till att ge våra invånare den bästa möjliga vården.Kvalifikationer
* Legitimerad sjuksköterska
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* Förmåga att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra yrkesgrupper.
* Erfarenhet av att arbeta med personer med funktions variationer är meriterande.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
