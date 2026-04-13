Sjuksköterska till Värnamo
2026-04-13
Sjuksköterska till hemsjukvård eller boende i sommar
Är du legitimerad sjuksköterska och söker ett nytt uppdrag i sommar? Just nu söker vi dig som vill arbeta inom hemsjukvård eller boende under perioden 1 juni till 31 augusti 2026 (vecka 23-36).
Uppdraget passar dig som vill ha ett omväxlande arbete där du får använda din kompetens, ta ansvar och göra verklig skillnad för patienter i deras vardag. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.
Du är varmt välkommen att söka även om du inte kan arbeta hela perioden. Kanske kan du arbeta några veckor, delar av sommaren eller har önskemål kring schema? Hör av dig ändå, vi är öppna för att hitta en lösning som passar.
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har tidigare erfarenhet av sedvanliga arbetsuppgifter inom sjukvård
kan uppvisa referenser som styrker din kompetens
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi tror också att du är en person som är flexibel, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Du trivs med att möta människor, samarbeta med andra och bidra med ett lugnt och professionellt arbetssätt.
Därför ska du välja oss
Som konsult hos oss får du stöd hela vägen, från första kontakt till avslutat uppdrag. Vi lyssnar på dina önskemål och planerar tillsammans ett upplägg som passar dig, så att du kan arbeta på dina villkor.
Vi erbjuder bland annat:
tjänstepension
försäkringar
personlig och engagerad kontaktperson
ersättning för boende och resor
utbildningar
Vi har uppdrag över stora delar av Sverige och hjälper dig gärna att hitta rätt möjlighet utifrån dina önskemål och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-04-13Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan via mejl eller lämna en intresseanmälan på vår hemsida.
Hemsida: www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mejl: rekrytering@vivabemanning.se
Vänta inte med din ansökan, uppdragen tillsätts löpande och går snabbt åt.
Känner du någon annan sjuksköterska som skulle passa för uppdraget? Tipsa gärna vidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rekrytering@vivabemanning.se Arbetsgivare Viva Bemanning AB
(org.nr 559198-2029) Arbetsplats
Viva Bemanning - Värnamo Kontakt
Viktor Silén info@vivabemanning.se 08-50 90 8000 Jobbnummer
9852026