Sjuksköterska till Vårdcentralen Töcksfors
2026-02-16
Varmt välkommen till oss på Vårdcentralen Töcksfors! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp, som tillsammans bidrar till en trivsam arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuds du?
I rollen som sjuksköterska arbetar du med telefonrådgivning och mottagningsarbete. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid mottagningen. Vi använder oss utav journalsystemet Cosmic och vi ser gärna att du kan hantera detta system. Vi vill gärna att du är med och arbetar med processer och rutiner.
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, vi visar stor omtanke om varandra och har nära till skratt. Våra yrkesprofessioner är distriktsläkare, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, distriktsköterskor, undersköterskor, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare. Alla med samma ambition - Att vara vårdcentralen med stort hjärta och erbjuda patienter i Töcksfors med omnejd god vård!
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv sjuksköterska och ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare. Vi lägger stor vikt att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Josefin Andersson
mail josefin.andersson@primavard.nu
telefon 0108314960
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vårdcentralen i Töcksfors är belägen i trevliga lokaler centralt i Töcksfors. Verksamheten har ca 4500 listade patienter och är en väl fungerade vårdcentral med olika specialistområden. Personalgruppen omfattar ca 15 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
