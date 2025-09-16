Sjuksköterska till Vårdcentralen Svalöv
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Svalöv Visa alla sjuksköterskejobb i Svalöv
2025-09-16
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Svalöv
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha inflytande, känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienter bättre.
Vår vårdcentral är en medelstor, trivsam och välfungerande hälsovalsenhet med god ekonomi. Vi arbetar enligt modern hälso- och sjukvårdsstyrning och har cirka 10 600 listade patienter. Med ett brett vårdutbud kan vi erbjuda våra patienter distriktssköterskemottagning och specialistmottagning inom astma/KOL, diabetes, äldrevård, livsstil samt mindfulness. Hos oss strävar man efter att arbeta tvärprofessionellt i team och lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Vi har ett fint och välfungerande samarbete med kommunen angående folkhälsan och vi bemöter alla patienter utifrån ett hälsoperspektiv. Totalt är vi cirka 45 engagerade medarbetare som nu ser fram emot att få en ny kollega, då vi vill öka utbudet för våra patienter! Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterska till Team blå.
Det här är en unik möjlighet för rätt person att ansluta sig till vårt team. Här arbetar du som vårdkontakt till teamets patienter med stöd av dina kollegor. Teamet består av två distriktsläkare och en ST-läkare (samt ibland AT-läkare), fysioterapeut, medicinsk sekreterare, distriktssköterska, undersköterska och psykiatrisjuksköterska. Din roll är ovärderlig och tillsammans arbetar ni personcentrerat och med helhetssyn. Utöver teamets samarbete ingår mottagningstider, där du kan ta emot dina patienter samt liknande uppgifter som telefon och digital triage. Dina patienter ringer team blå så att du får bygga relationer och kontinuitet med era patienter från första kontakten.
Sjuksköterskegruppen har länge varit stabil och här finns flera olika specialistkompetenser som diabetes, KOL och äldrevårdsmottagning, med möjlighet även för dig att hitta en nisch om du önskar. Du arbetar även som akutsjuksköterska några gånger i veckan och tar emot patienter som har mer akuta besvär i samarbete med akutläkare. Hos oss får du en varierad arbetsvecka med många olika meningsfulla uppgifter.
Vårdcentralen Svalöv har genomgått stora förändringar som har haft en positiv effekt på sjuksköterskans arbetsmiljö och vi är inte färdiga än. Följ med på vår resa mot god och nära vård samt en hållbar arbetsmiljö för alla! Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av triagering och telefonrådgivning samt erfarenhet från primärvård.
Som person trivs du med variation i ditt arbete, sätter dina patienter i fokus och kan snabbt ställa om när situationen kräver det. Du har också ett stort intresse för ett hälsofrämjande arbete. Vidare värdesätter vi personliga egenskaper såsom flexibilitet, noggrannhet, struktur och god samarbetsförmåga. För att lyckas i denna roll ska du kunna självständigt lägga upp och prioritera arbetet, men även trivas med att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Cecilia Persson, Verksamhetschef 0418-65 15 65 Jobbnummer
9512090