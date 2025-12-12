Sjuksköterska till Vårdcentralen Sjöbo
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Sjöbo Visa alla sjuksköterskejobb i Sjöbo
2025-12-12
Gör skillnad. Varje dag.
På Vårdcentralen Sjöbo har vi fokus på teamarbete och vi har ett tvärprofessionellt arbetssätt med dagliga ronder. Vårt fokus på teamarbete är att förstärka en god arbetsmiljö för alla samt kontinuiteten och tillgängligheten för våra patienter.
Vi är en vårdcentral med 70-talet medarbetare och har cirka 12 100 listade patienter såväl som 1 000 listade barn på barnavårdscentralen (BVC). Vårt tvärprofessionella samarbete mellan olika yrkesprofessioner är centralt i vårt arbete. Vi har bland annat läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, mottagningar inom astma/Kol, äldrevård och diabetes och omfattande fysioterapeutisk och psykosocial verksamhet. Vårdcentralen är även en utbildningsvårdcentral för ST-läkare. Vårt mål är att bidra till en god hälsa och livskvalitet för våra patienter genom att de kommer i kontakt med rätt person och får rätt vård och behandling.
Vårdcentralen Sjöbo ligger omgiven av vackra naturområden och är på pendlingsavstånd från Ystad, Lund och Malmö samt andra orter i närområdet.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi dig som är distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vårt stora härliga team bestående av 17 sjuksköterskor. Våra sjuksköterskor har nära till varandra och samarbetar tätt ihop.
I rollen som distriktssköterska kommer du att arbeta med egen mottagning och med äldremottagning. Du kommer även att bistå med hjälp i digitala kontakter och i telefontriagering. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet att ta ansvar. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som en fördel om du har tidigare erfarenhet från primärvården.
Du är en person som trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier, har respekt för dina kollegor och är med och bidrar till ett välfungerande samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Annika Johnsson, Enhetschef 0416-49 77 27
