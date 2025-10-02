Sjuksköterska till Vårdcentralen Råå
2025-10-02
Trivs du när du har möjlighet att bygga långsiktiga patientrelationer och får följa dina patienters hälsa över tid? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Vårdcentralen Råå ligger i södra delen av Helsingborg, bara ett stenkast från havet, med bra tåg- och bussförbindelser. Hos oss är vi drygt 50 anställda som tar hand om våra 11 400 listade patienter. Dessa patienter erbjuder vi ett brett utbud av mottagningar inom diabetes-, astma/KOL-, hypertoni-, äldrevårds- och distriktssköterskemottagning samt barnavårdscentral. Vi strävar också efter att alla patienter ska få en egen namngiven läkare, och att patienter med kroniska sjukdomar regelbundet blir kallade från en väntelista till besök. Detta för att säkerställa en god och kvalitativ vård för våra patienter.
Alla personalgrupper arbetar tvärprofessionellt och teambaserat och dörrarna står alltid öppna för kollegiala frågor och diskussioner. Vi har dagligen ett kort morgonmöte för att hålla alla á jour med vad som händer i verksamheten. Därutöver strävar vi alltid efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. Vi erbjuder dig som medarbetare hos oss goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare och patienter samt en hög vårdkvalitet.
Vi arbetar också utifrån våra ledord; kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet samt en god arbetsmiljö. Vi har många nya och roliga projekt att se fram emot, bland annat att fortsätta utveckla våra digitala tjänster.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Här arbetar du med allt från hälsoförebyggande åtgärder till att ta hand om akut sjuka människor. Sjuksköterskerollen är avgörande för att patientflödet skall fungera väl. Det gäller att kunna triagera patienterna både till rätt profession, på rätt vårdnivå och att göra korrekta medicinska prioriteringar. Triagering och bedömning görs via telefon, via chatt, mejl, videosamtal eller på plats som inbokad bedömning på vår triagemottagning. Dina arbetsuppgifter kommer därför vara varierande och stimulerande. Det finns läkare tillgänglig och därmed goda möjligheter till sambedömning för utveckling av kunskapsnivån.
Vi ser det som en självklarhet att du trivs med att handleda både studenter och kollegor. Som ny hos oss kommer du erbjudas en introduktion som vi planerar utifrån var du befinner dig kompetensmässigt. Därtill kommer du få möjlighet att både gå bredvid för dina egna arbetsuppgifter och att hospitera hos andra professioner för en fördjupad inblick i vad primärvård innebär. Hos oss får du möjlighet att utvecklas som person och i din profession, bland annat genom kontinuerlig fortbildning. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägsta nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande om du tidigare har jobbat inom primärvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är duktig på att planera och organisera ditt arbete, men även har förmåga att prioritera och ställa om när det behövs. Du är noggrann, trygg och stabil samt ser till patienterna utifrån deras olika behov. Vidare är du lyhörd, empatisk och har ett positivt förhållningssätt. Därtill har du ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor. Du visar även ett stort engagemang i ditt arbete och har lätt för att samarbeta samt tycker om att ha en variation av arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du, precis som vi, har ett intresse av att arbeta med utveckling och förbättring. Du trivs och är trygg i din roll som sjuksköterska och delar prestigelöst med dig av dina kunskaper till såväl kollegor i de olika yrkesgrupperna, som till eventuella studenter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
