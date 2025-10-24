Sjuksköterska till Vårdcentralen Planteringen i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-10-24
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Vårdcentralen Planteringen!
Vi söker nu dig som vill komplettera teamet genom att bli vår nya kollega och tillsammans med oss utveckla verksamheten. Vårdcentralen Planteringen har cirka 3 900 listade patienter och ett komplett åtagande enligt Hälsovalet. Vårdcentralen är belägen i södra Helsingborg och har goda kommunikationsmöjligheter med både tåg och buss. Här arbetar cirka 17 medarbetare inom olika yrkeskategorier där samarbetet präglas av stor respekt för varandras egenskaper och kompetenser.
Här finns specialister inom allmänmedicin samt ST-läkare under kontinuerlig utbildning. Vi har en barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och flera sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom till exempel diabetes, äldrevård och hypertoni. Vi har även fysioterapeuter, arbetsterapeut och kurator. Denna bredd leder till att vi kan erbjuda våra patienter en heltäckande vård och våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Vårdcentralen har vid flera tillfällen uppmärksammats för såväl sin goda arbetsmiljö, som patientnöjdhet.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Vi ser med glädje fram emot att förstärka vår sjuksköterskegrupp med dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du erbjuds ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter och en god gemenskap. I tjänsten ingår bland annat mottagningsarbete, tidsbokning, triagering och telefonrådgivning. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier på vårdcentralen.
Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling som vi planerar utifrån dina och verksamhetens behovKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För tjänsten är det meriterande med erfarenhet av arbete inom primärvården. Då vi använder oss av journalsystemet PMO, ser vi gärna att du har kunskaper i detta.
Som person är du initiativrik och har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du gärna samarbetar med andra. Du är nytänkande, engagerad och har ett öppet sinne samt empatisk förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du vill även aktivt bidra till utvecklingen av vårt arbetslag och har ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper. Därutöver finner du det stimulerande att driva och delta i enhetens förbättringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
