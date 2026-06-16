Sjuksköterska till Vårdcentralen Påarp-Mörarp i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-06-16
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Trivs du med att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor för att utveckla verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö? Vill du vara med och bygga och utveckla framtidens primärvård? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Påarp-Mörarp, den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat!
Hos oss får du en välfungerande vardag där vi arbetar i team runt patienten, med ett starkt fokus på en god arbetsmiljö.
Arbetsgruppen består av cirka 25 engagerade medarbetare med bred kompetens, bland annat specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, kuratorer och fysioterapeuter. Här finns även barnavårdscentral och specialiserade team för diabetes, astma-KOL, KBT och demens. I huset finns också en arbetsterapeut en gång i veckan och vi har ett nära samarbete med en dietist som är kopplad till verksamheten.
Vi arbetar i nyrenoverade och välutrustade lokaler, strax sydost om Helsingborg, med kort promenadavstånd till tågstationen och nära anslutning till både E6 och E4, vilket gör det enkelt att ta sig hit.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill bli en nyckelperson på vår vårdcentral.
Hos oss får du en varierad arbetsdag där ena delen handlar om det akuta och rådgivande mötet där du på telefon eller via våra digitala kanaler bedömer, ger råd och styr patienter till rätt vårdnivå.
Den andra delen handlar om långsiktigt hälsofrämjande arbete. Tillsammans med en erfaren kollega kommer du att få det spännande uppdraget att bygga upp, utveckla och driva vår nya hypertonimottagning. Du kommer att ha egen mottagning där du utför blodtryckskontroller samt arbetar med livsstilsrådgivning och uppföljning. På sikt finns även stora möjligheter att starta olika hälsofrämjande grupper inom exempelvis livsstils- eller stresshantering. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du några års erfarenhet av arbete på vårdcentral eller från akutsjukvård ser vi det som meriterande och det är en fördel om du har kunskap i journalsystemet PMO.
Då rollen innebär att bygga upp en ny struktur ser vi att du är trygg i din profession, initiativrik och trivs med att samarbeta tätt med kollegor. Vidareutbildning till distriktssköterska eller utbildning inom kardiologi eller hypertoni är meriterande, men ditt engagemang och din personliga lämplighet väger tyngst.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331578". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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253 51 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Zenita Julku, Enhetschef 042-406 08 22 Jobbnummer
9965151