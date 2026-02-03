Sjuksköterska till Vårdcentralen Kungsbacka
2026-02-03
Vill du vara med och forma framtidens primärvård hos en trygg och erfaren arbetsgivare? Blir du inspirerad av varierande arbetsuppgifter i fart och fläkt? Vi hoppas att du brinner för primärvård och önskar att du vill vara med och bygga framtidens vård med oss.
Välkommen att söka till oss!
Hos oss är du alltid välkommen - Vårdcentralen Kungsbacka är Region Hallands största vårdcentral med lite drygt 14 000 listade patienter. Verksamheten ligger på Kungsbacka Närsjukhus, där vi är en bland många verksamheter.
Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv - Här får du möjlighet att jobba i ett större arbetslag med hög kompetens och god möjlighet till utveckling i en verksamhet som alltid strävar framåt och vill att medarbetarna trivs på arbetet.
Att välja oss ska vara enkelt - För oss är tillgänglighet och kontinuitet viktigt. Vi vill finnas till för våra patienter, där de vill möta oss. Vi vill vara en öppen och välkomnande vårdcentral, där såväl patienter som medarbetare ska trivas.
Om arbetet
Vi vill ha ett hjärta som består av en digital mottagning för chatt, videobesök och telefoni, samt en fysisk drop-in mottagning. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska eller distriktsköterska på vårdcentral, men med fokus på följande uppdrag:
- Bedriva primärvård i digitala plattformar med chatt, video och telefoni.
- Arbeta på fysisk drop-in mottagning.
- Möjlighet att få vara med och utveckla vårdcentralen.
Tjänsten är ett vikariat på sex månader med ev. möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
- Erfarenhet av kliniskt arbete i primärvård är bra, men vi vill främst se en vilja och nyfikenhet med att arbeta på vårdcentral.
- Erfarenhet, men främst en vilja att arbeta med digital hälso- och sjukvård.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Vårdcentralen Kungsbacka.
Om du är nyfiken eller har frågor är du självklart välkommen att kontakta oss! Se kontaktuppgifter nedan.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Teresa da Silva, Verksamhetschef 0761-130250 Jobbnummer
9721436