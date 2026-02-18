Sjuksköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av att göra skillnad i äldrevården och bidra med din kunskap och erfarenhet? Då vill vi gärna höra från dig!
Vårdcentralen Centrum är en enhet med cirka 13 000 listade patienter, vilket gör oss till en av Skånes största vårdcentraler. Här finns en bred kompetens inom vår mottagningsverksamhet med distriktssköterskor, specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, arbets- och fysioterapeuter samt dietist. För oss är det viktigt att erbjuda våra patienter god tillgänglighet, respektfullt bemötande, kontinuitet, trygghet och hög medicinsk kompetens. Vi har ett stort intresse för handledning och har därför ofta studerande inom alla yrkeskategorier hos oss.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi aktivt arbetar med att förbättra våra mottagningsverksamheter och ytterligare stärka teamarbetet inom organisationen.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad sjuksköterska med inriktning mot äldrevård som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta för att stärka samarbetet med kommun och sjukhus, för att säkerställa bästa möjliga vård för våra äldre patienter.
Arbetet på vår vårdcentral är omväxlande och stimulerande, där ingen dag är den andra lik. Som sjuksköterska arbetar du tillsammans med dina kollegor med triagering, telefonrådgivning och mottagningsverksamhet. Vi har ett starkt fokus på patientsäkerhet och prioriterar en god arbetsmiljö för alla medarbetare.
Vi erbjuder dig ett varierande och meningsfullt arbete där din kompetens värderas högt och ges goda förutsättningar att växa vidare. Introduktionen anpassas efter din erfarenhet för att säkerställa en trygg och effektiv start hos oss.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska, lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, är ett krav. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral, gärna inom primärvården.
Hos oss använder vi IT-stöd för att effektivisera vården och frigöra tid för det personliga mötet med patienterna. Det är därför meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem.
Som person trivs du med variation i arbetet och sätter alltid patienterna i fokus. Du har förmågan att snabbt anpassa dig när situationen kräver det, då arbetsbelastningen kan vara omväxlande. Det är också viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du värdesätter ett gott samarbete med kollegorna på vårdcentralen. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för hälsofrämjande arbete. Personlig lämplighet är en avgörande faktor för oss.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att få lära känna dig.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
