Sjuksköterska till Vårdcentralen Aroma
2025-10-03
"Som chef på Vårdcentralen Aroma ser jag stor potential.
Jag vill bygga en vårdcentral som står för kvalitet, omtanke och värme. Vi behöver bli fler som vill vara med på den här spännande utvecklingsresa där det finns otroliga möjligheter att bidra till vårdens utveckling och förbättra primärvården. Har du, liksom jag, ett brinnande intresse för primärvården och ett hjärta som slår för patienterna vill jag gärna att du söker tjänsten som sjuksköterska hos oss"
- Helene Berglund, Verksamhetschef

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vårdcentralen får du ett varierat och meningsfullt arbete inom det allmänmedicinska området.
Dina arbetsuppgifter kommer vara varierat och innefattar telefonrådgivning, mottagningsarbete samt bedömning av akuta patienter. Rollen ger stor självständighet där du förväntas göra egna bedömningar och fatta välgrundade beslut i ditt dagliga arbete.
Vem söker vi?
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med några års erfarenhet av primärvården.
• Om du har någon typ av specialistutbildning, såsom astma/KOL och/eller diabetes, så är detta mycket meriterande men inget krav.
• Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
Vad erbjuder vi?
• Ytterligare professioner som finns hos oss är specialistläkare, vårdadministratörer, undersköterskor, arbetsterapeuter, psykoterapeut och fysioterapeuter.
• Verksamheten har ca 9000 listade patienter
• Vi erbjuder goda villkor, marknadsmässig lön och bra personalförmåner
• Vi finns i trevliga lokaler i centrala Vetlanda med goda pendlings- och parkeringsmöjligheter
Anställning och ansökan:
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till Verksamhetschef Helene Berglund på helene.berglund@primavard.se
alternativt telefonnummer 079-006 04 90
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
