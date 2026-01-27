Sjuksköterska till Vårdcentralen Åparken i Tyringe
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2026-01-27
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Hässleholm
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du redo för ett arbete där du får kombinera självständighet med nära samarbete och där din insats verkligen gör skillnad? Vårdcentralen Åparken söker nu en sjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill arbeta i en trygg och välfungerande verksamhet med fokus på både patienter och medarbetare.
Vårdcentralen Åparken ligger i Tyringe och har cirka 6 200 listade patienter. Tyringe är en anrik kurort med vacker natur runt knuten och goda pendlingsmöjligheter med närhet till kollektivtrafik.
Hos oss arbetar omkring 25 engagerade medarbetare inom flera yrkeskategorier, bland annat distriktssköterskor, sjuksköterskor, astma/KOL-sköterska, specialistläkare i allmänmedicin, legitimerade läkare, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator och dietist.
Vi är en mindre vårdcentral där teamarbete, nära samarbete och god kommunikation är en självklar del av vardagen. Här känner vi varandra väl och hjälps åt för att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö, både för patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med mottagningsarbete, telefonrådgivning, triagering samt sjuksköterskeledd mottagning. Arbetet är varierande och du har ett nära samarbete med kunniga och engagerade kollegor, där det alltid finns någon att rådfråga.
Vi arbetar med teambaserad vård och träffas i team två gånger per vecka, vilket stärker samarbetet mellan professionerna och bidrar till en god och sammanhållen vård för våra patienter.
Som ny medarbetare erbjuds du en individanpassad introduktion och stöd av erfarna kollegor. Vi är positiva till fortlöpande kompetensutveckling och arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten framåt.
Tjänsten kan anpassas utifrån heltid eller deltid.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidareutbildning till distriktssköterska är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket, motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet av arbete på vårdcentral samt kunskap i journalsystemet PMO ses som en fördel.
Som person är du engagerad och initiativrik, trivs med att ta ansvar och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du känner dig trygg i att arbeta självständigt och har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot både patienter och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Åsa Erlandsson, Verksamhetschef Asa.Erlandsson@skane.se 0724-65 95 13 Jobbnummer
9706851