Sjuksköterska till vårdcentral Rättvik
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Rättvik Visa alla sjuksköterskejobb i Rättvik
2026-07-03
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vårdcentralen Rättviks har ca 10 300 listade patienter och vi är cirka 55 medarbetare. Här arbetar ett flertal olika professioner och vi har ett nära samarbete med varandra. Vi har välfungerande specialistsjuksköterskemottagningar inom områden Diabetes Hypertoni, Beroende, Demens, sjuksköterskemottagning, vårdsamordning och samordning med våra vårdgrannar. Vi kommer under hösten att börja utveckla ett nytt arbetssätt inom primärvården.
Både nationellt och lokalt så finns ett behov av att utveckla primärvårdens arbetssätt för att möta ökande vårdbehov, förbättra kontinuiteten och skapa en hållbar arbetsmiljö. Genom att skapa förutsättningar för ökad kontinuitet genom att patienten tillhör ett tvärprofessionellt team med gemensamt ansvar.
Arbetssättet stärker möjligheterna att erbjuda fast vårdkontakt, öka patientsäkerheten och skapa trygghet för både patienter och medarbetare. Kontinuiteten bygger inte enbart på en enskild medarbetare utan på ett team som tillsammans har kunskap om patientens behov och kan säkerställa ett sammanhållet omhändertagande.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Vi har fått möjlighet att förstärka vår mottagning och söker dig en engagerad sjuksköterska
Du kommer få arbeta med kompetenta och trevliga medarbetare där våra patienter alltid är i fokus och där du som personal ska trivas och får möjlighet till att bidra till en god arbetsmiljö och utvecklas inom din profession. Som sjuksköterska hos oss får du en varierad och meningsfull arbetsdag med både mottagningsarbete och akuta bedömningar. Du arbetar självständigt men nära kollegor inom olika yrkeskategorier.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete, telefonrådgivning och 1177 digital rådgivning.
Bedömning och handläggning av akuta patientärenden
Uppföljning av patienter med kroniska sjukdomar
Team arbeta och samordning kring patientens vård.
Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete
Möjlighet till att arbeta med specialist mottagning utifrån verksamhetens behov och intresse.
Tillsättning sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Bra introduktion ges.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
B-körkort
Meriterande:
Specialistutbildad distriktssköterska.
Erfarenhet av sjuksköterskeyrket.
Erfarenhet från primärvård, akutsjukvård eller hemsjukvård.
Intresse och/eller kunskap om samordning med kommunens sjuksköterskor, biståndshandläggare och andra aktörer.Dina personliga egenskaper
Du trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och kan hantera både planerade och akuta situationer. Du har ett genuint intresse för samordning och nära samarbete med kommunens vårdaktörer. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och har god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Du bidrar till en positiv och lösningsfokuserad arbetsmiljö, uppskattar att samarbeta med andra yrkeskategorier och instanser samt är mån om att ha ett gott bemötande. Du är flexibel och intresserad av att verka för en god arbetsmiljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Christina Gudmunds Christina.Gudmunds@regiondalarna.se 0248-494728 Jobbnummer
9990755