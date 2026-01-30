Sjuksköterska till vårdcentral Nyhälsan
2026-01-30
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Jönköping
, Falköping
, Skövde
, Linköping
Som en del av Bräcke diakoni får du göra verklig skillnad varje dag - i en idéburen organisation där överskottet alltid återinvesteras i att stärka vården och dem vi är till för.
Hos oss tas dina kunskaper och intressen tillvara och tillsammans med erfarna kollegor är du med och utvecklar Nyhälsan till en ännu bättre vårdcentral för både patienter och medarbetare.
Din roll
Att arbeta som sjuksköterska på Nyhälsan Vårdcentral innebär att vara en viktig del av ett team där varje möte räknas. Du arbetar nära patienterna och bygger långsiktiga relationer, där vi tillsammans formar den vård vi själva skulle vilja möta. Arbetet omfattar mottagningsarbete, telefonrådgivning, bedömningar och uppföljningar, vilket ger varierande arbetsdagar. Du är också delaktig i att utveckla verksamheten och bidrar med din erfarenhet och ditt helhetsperspektiv.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och delar tanken om en primärvård som bygger på både kompetens och medmänsklighet. Du har ett intresse för allmänmedicin och ett brett generalistperspektiv. Du trivs i din profession och arbetar lika tryggt på egen hand som tillsammans med kollegor. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och uppskattar en miljö där man hjälps åt och lyfter varandra.Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande
Utbildning som distriktsköterska
Relevant specialistutbildning exempelvis astma/KOL eller diabetes
- Erfarenhet av arbete inom primärvård
Bräcke vårdcentral Nyhälsan och Forserum filial
Nyhälsan ansvarar för vården av cirka 8000 patienter, varav omkring 2000 har Forserum som sin primära vårdgivare. Filialen kännetecknas av småskalighet, hög kontinuitet i patientmöten och god intern samverkan. Det skapar en miljö där man snabbt lär känna både patienter och kollegor och där den personliga kontakten gör verklig skillnad. I Nässjö har vi en fullskalig vårdcentral och här kommer merparten av din tjänstgöring att utövas.
Som ny medarbetare möter du ett engagerat team som arbetar för en arbetsmiljö där man både får stöd och kan bidra med sin kompetens. Genom Bräcke diakonis vårdverksamheter ingår vi i nätverk över regionerna, vilket skapar trygghet och erbjuder goda möjligheter till utveckling.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen. Hos oss får du:
vara del av en idéburen stiftelse som återinvesterar överskottet för att göra verklig skillnad,
arbeta i en organisation med stark värdegrund och en helhetssyn på människan,
ett meningsfullt arbete där du bidrar till ett mer medmänskligt samhälle,
möjlighet till delaktighet, utveckling och att påverka i en organisation med korta beslutsvägar,
trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, extra semesterdagar med ålder, föräldralön och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
