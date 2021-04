Sjuksköterska till vårdcentral i sommar -norra Sthlm - Centric Care AB - Sjuksköterskejobb i Sundbyberg

Centric Care AB / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg2021-04-15OM UPPDRAGETNu har vi ett bemanningsuppdrag på trevlig vårdcentral i norra Stockholm för dig som är distriktssköterska, eller sjuksköterska med erfarenhet av primärvården, som vill arbeta på mottagning (hemsjukvård ingår ej i uppdraget)Uppdraget är med start den 26/6 och fortsatt under sommaren till och med den 13/8 och arbetstiderna är måndag till fredag kl. 8-17.I rollen som bemanningssjuksköterska får du chansen bredda dina kunskaper och erfarenheter genom möjligheten att jobba på olika arbetsplatser och träffa nya kollegor från hela landet.vårdcentral är en välfungerande vårdcentral med drygt 13 000 listade invånare och 30 anställda. Du tar det enkelt hit med buss eller tunnelbana som tar ca 17 min från T-centralen.På vårdcentral arbetar läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterska, medicinska sekreterare och receptionister. Det finns även en psykolog med KBT-inriktning som sköter de psykosociala insatserna.I anslutning till vårdcentralen finns laboratorium, mödravårdscentral och barnavårdscentral samt rehabiliteringsmottagning.DINA ARBETSUPPGIFTERMottagningsarbete samt telefonrådgivning och bokning.DIN PROFILLeg. Sjuksköterska med minst 2 års dokumenterad yrkeserfarenhet och tidigare erfarenhet av vårdcentralsarbete eller specialistutbildning som distriktssköterska.Kunskaper i journalsystemet Take Care samt Tele-QGoda kunskaper i svenska i både tal och skriftTveka inte att höra av dig redan idag om du vill veta mer om uppdraget!OM OSSCentric Care har bemannat hälso-och sjukvården sedan år 2000 och är ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag med kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Oslo. Vi erbjuder tillfällig och fast bemanning till privat och offentlig hälso- och sjukvård samt inom socialt arbete.Som konsult hos oss erbjuds du några av marknadens bästa lönevillkor, varierande uppdrag, en egen dedikerad kontaktperson samt ett unikt friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per kalenderår.Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, Kompetensföretagen. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Unionen och Akademikerförbundet. Tillsammans med tjänstepensionsavtal och försäkringsskydd innebär detta en trygghet för dig som medarbetare.Nyfiken på att veta mer? Kontakta oss redan idag.Välkommen!2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-27Centric Care AB5694310