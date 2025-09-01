Sjuksköterska till vårdcentral i centrala Helsingborg
Sjuksköterska till vårdcentral i centrala Helsingborg
Den 3 november 2025 öppnar vi en helt ny vårdcentral i hjärtat av Helsingborg - och vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill arbeta med patienten i fokus och bidra till vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Vi är den nyaste vårdcentralen i centrala Helsingborg. Vårt mål är att erbjuda trygg och tillgänglig vård, där samarbete, kvalitet och ett varmt bemötande genomsyrar allt vi gör.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av teamet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Mottagningsarbete och telefonrådgivning
Samordning och uppföljning av patienter med kroniska sjukdomar
Förebyggande insatser och hälsosamtal
Deltagande i utvecklingen av vårdcentralens arbetssätt
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett genuint intresse för primärvård och patientnära arbete
Är ansvarstagande, flexibel och tycker om att arbeta i team
Gärna har erfarenhet från mottagningsarbete inom primärvård (meriterande men ej krav)
Vi erbjuder
En ny och modern vårdcentral med centralt läge i Helsingborg
Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
Möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och utveckling
Trygg anställning och möjlighet till kompetensutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: has.alhafed@vchjartat.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vårdcentralen Väl Helsingborg AB
(org.nr 559409-1109) Arbetsplats
Vårdcentralen VÄL Helsingborg Kontakt
Hassanein Alhafed has.alhafed@vchjartat.se 0739987725 Jobbnummer
9484221