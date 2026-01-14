Sjuksköterska till Vårdcentral Fröslunda, Eskilstuna
2026-01-14
Vill du arbeta med ett fantastiskt team av sjuksköterskor/distriktssköterskor som kännetecknas av stort engagemang och kollegialt stöd? Då ska du söka tjänsten hos oss på Vårdcentralen Fröslunda.
Vårdcentralen Fröslunda är en mycket trivsam arbetsplats med 52 anställda medarbetare. Vi är en stor vårdcentral och vi har ca 13.500 listade patienter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, undersköterskor, kurator, psykolog, fysioterapeuter och administrativ personal. Vi har korta beslutsvägar och en nära och prestigelös dialog i det dagliga arbetet mellan alla professioner. Detta stärker vår patientsäkerhet och självklart är det alltid våra patienter som är i fokus för vårt arbete.
Arbetsglädje och teamarbete är för oss mycket viktigt varje dag. Vi har ett gott arbetsklimat och en välfungerande verksamhet. Vi strävar efter att vara i framkant vad gäller nya arbetssätt och digitalisering och ser möjligheter i att ständigt utveckla och förbättra vårt patientarbete. Vi vill på alla sätt erbjuda ett roligt, stimulerande, trivsamt och utvecklande arbete. Arbetsuppgifter
Arbetet består av en ständig variation av arbetsuppgifter såsom telefonrådgivning, digitala vårdkontakter, mottagningsbesök och lättakut. Jourpass på primärvårdsjouren förekommer. Du driver ditt eget arbete men bidrar också till helheten på vårdcentralen och utvecklar verksamheten tillsammans med oss. Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling. Vi tillämpar arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider så långt verksamheten tillåter.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet men även du som är ny i din yrkesroll är välkommen att söka.
Vi söker dig som i grunden är positiv och har ett intresse för personlig- och organisatorisk utveckling då vår verksamhet växer och anpassas efter patienternas behov. Kanske har du något särskilt intresseområde som du skulle vilja implementera? Du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du har ett patientcentrerat arbetssätt, är lyhörd och flexibel i ditt arbete. Du ser lösningar istället för problem och har en god förmåga att prioritera.
Du är serviceinriktad och kan ge "det lilla extra" till patienterna du möter.
Du har god datorvana och erfarenhet av journalsystemet NCS och/eller Cosmic.
Meriterande är kompetens inom diabetes, hjärtsvikt och astma/KOL.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
Anställningsform.
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Marie Eschner, 016-10 49 36.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Fröslunda!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-27.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
