Sjuksköterska till vårdboende
Helsingborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-03
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Vill du arbeta i en trevlig miljö och göra skillnad i människors liv? Nu söker vi sjuksköterskor till våra vårdboenden Bergaliden och Murteglet, där du får en viktig roll i att säkerställa vård och omsorg av hög kvalitet för våra hyresgäster. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Bergalidens vårdboende ligger högt beläget på Landborgen i centrala Helsingborg. Här bor våra hyresgäster i 56 lägenheter som är fördelade på tre våningsplan. Här arbetar vi för att skapa en omsorg av god kvalitet för de vi finns till för.
Murteglets vårdboende ligger vid Furutorpsparken i den södra delen av Helsingborg. Här har vi gångavstånd till Gustav Adolfs torg med goda kommunikationsmöjligheter. Huset är byggt i fyra våningar och vi har sammanlagt 56 lägenheter.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du dagligen för att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och du har det övergripande ansvaret för att vård, omvårdnad och medicinska insatser utförs på ett patientsäkert sätt.
I arbetet samverkar du i team, såväl internt som externt, för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Det kan till exempel handla om att ha kontakt med andra vårdgivare samt med närstående och anhöriga. Vid team-träffar förväntas du ha en aktiv roll för att driva på utvecklings- och kvalitetsförbättringsarbete.
Arbetet kommer även innebära att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i allt från yrkesspecifika insatser, förhållningssätt inom ditt ansvarsområde och delegeringsförfarandet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper inom aktuell lagstiftning, exempelvis HSL och SoL. Du behöver ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med BPSD, Senior Alert, Palliativregistret eller LifeCare. Det är även meriterande om du har fördjupad kunskap gällande inkontinens, diabetesvård, palliativ vård, demensvård eller en vidareutbildning i vård av äldre.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med människor och har förmågan att möta varje individ utifrån dess behov och önskemål på ett professionellt sätt. Du är trygg i din yrkesroll och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra. Du lägger även stor vikt vid att vara en god kollega.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Arbetstider: Rullande schema med helgarbete minst var sjätte vecka.
Måndagar-fredagar: 07:00-16:00
Helger: 07:00-16:00
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Tillträdesdatum: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Sandra Olsson sandra.olsson@helsingborg.se +4642102118 Jobbnummer
9990459