Sjuksköterska till vårdavdelning barn 9
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta på en mångfacetterad barnavdelning.
Här blir du en del av ett kompetent och varmt team som tillsammans strävar efter att ge våra patienter den bästa möjliga omvårdnaden. Hos oss får du chansen att utvecklas - både som person och i din yrkesroll - samtidigt som du kan vara med och driva barnsjukvården framåt. Om du är intresserad av barnsjukvård och vill arbeta i en miljö där samarbete och engagemang står i centrum är du rätt person för oss.
Du erbjuds
introduktion anpassad till avdelningens olika flöden med kunskapsspecifik inriktning och löpande utbildning veckovis relevant för området i vår utbildningssjuksköterskas regi
få arbeta enligt 24/7-avtalet och individuell schemaplanering
kliniskt basår för nyanställda grundutbildade sjuksköterskor och kliniskt fördjupningsår för nyanställda specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
På Vårdavdelning Barn 9 erbjuds slutenvård för barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Avdelningen är högspecialiserad inom flera medicinska områden såsom kardiologi, infektions- och allmänpediatrik, endokrina och metabola sjukdomar, diabetes, lung- och allergisjukdomar samt elektiv huvud-halskirurgi.
Hos oss är barnet alltid i fokus och avdelningen har bland annat en universitetssjuksköterska inom barnrätt och utbildade barnrättsombud som hjälper till att bevaka barn och ungas rättigheter inom sjukvården.
I din roll som sjuksköterska genomgår du kontinuerlig utbildning med fokus på kärnkompetenser och patientsäkerhet. Samarbetet inom teamet är av högsta vikt, och vi strävar efter att skapa en trygg miljö tillsammans. Du arbetar i parvård och ingår i interprofessionella team som fokuserar på högspecialiserad vård med barnet i centrum för att säkerställa den bästa möjliga omvårdnaden.
Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska inkluderar både akut och planerad vård. Detta inkluderar vanliga sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelsadministrering, förberedelser inför undersökningar, omvårdnadsplanering och provtagning.
Vi söker dig som
är lugn och kontrollerad i stressade- eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker
är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter samt påminner och följer upp.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning inom barn och ungdom eller liknande
Tidigare arbete inom barnsjukvård eller hälsovård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
