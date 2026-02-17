Sjuksköterska till vårdavdelning
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
Capio Spine Center Göteborg är en högspecialiserad enhet verksam inom elektiv rygg- och proteskirurgi. Våra patienter kommer via vårdgaranti och från försäkringsbolag. Vi bedriver en verksamhet med korta beslutsvägar, där långsiktighet och kvalitet är ledord. Vi har korta ledtider från bedömning till operation samt mycket hög patient- och personalnöjdhet.
Din roll
Hos oss jobbar du i ett stabilt och kompetent arbetslag. Du kommer att ansvara för inskrivning av patienter samt sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Du ansvarar själv för ett antal patienter och jobbar i ett team om 2-3 sjuksköterskor. Du kommer att jobba dag-, kväll- och helgpass. Vi har individuell schemaläggning så du har goda möjligheter att påverka hur du arbetar. Vi arbetar 40 h/vecka. Vårdavdelningen håller öppet mån-lör. Söndagar stängt. För närvarande kommer du att göra ca 1 helg (fredag kväll och lördag dag) på 6 veckor. Kliniken har även stängt de flesta röda dagar, jul och nyår samt att kliniken håller sommarstängt under v.28-32. Vi jobbar för att hålla hög kvalité på vården och en hög patientnöjdhet.
Vi erbjuder dig
Upplärning sker individuellt efter överenskommelse.
En stabil arbetsgrupp som har mycket roligt tillsammans. Vi är en arbetsgrupp som lär av varandra och stöttar varandra när det behövs. Vi erbjuder även en lättare frukost varje dag. Som anställd har du även fri tillgång till vårat gym.
Friskvårdsbidrag
Frukost
En god arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Gott samarbete och effektiva flöden
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där god förmåga till kommunikation och samarbete med både patienter och medarbetare värderas högt. Vi är en arbetsplats där hög ambitionsnivå, kollegialitet och omtanke prioriteras. Kompetens inom ortopedi är meriterande.
Du har en hög ansvarskänsla, är serviceinriktad och engagerad. Du har en god klinisk blick och är trygg i din profession. Du arbetar för att uppnå god vård i den dagliga verksamheten och medverkar till att patientsäkerhet, patientbemötande och vårdkvalitet ständigt förbättras i enlighet med klinikens mål.
Tillträde sker enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Vi går igenom ansökningarna löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
