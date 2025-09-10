Sjuksköterska Till Vår Macc-Bil I Kortedala
Macc People AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2025-09-10
MACC People har sedan 2021 vaccinerat över 450 000 personer och öppnade upp i Västra Götaland på uppdrag av Regionen i augusti 2023. Vi täcker stora delar av Västra Götaland med både fysiska lokaler och mobila enheter och söker nu förstärkning av sjuksköterska till vår mobila enhet som utgår från Kortedala. Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Du kommer ansvara för och arbeta med vår mobila sjukvård som vi kallar för MACC-bilen. En mindre husbil som du kör mellan olika småkommuner i Västra Götaland för att se till att alla medborgare får tillgång till vaccination på ett smidigt sätt. Vi arbetar på uppdrag av regionen med fokus på vaccination som är subventionerad där bland annat HPV-vaccin, influensa, covid, kikhosta och lunginflammation ingår. Vi erbjuder även flera andra vaccinationer som vi säljer med ett stort utbud av resevaccin och diverse hälsofrämjande vaccin.
Utöver vaccinationer arbetar vi med att utveckla verksamheten och utöver vaccination erbjuder vi med start nu i vår även venprovtagning och enklare hälsokontroller i våra mobila enheter på uppdrag av andra vårdgivare.
Arbetsdagarna varierar i längd mellan 5-9 timmar beroende på avstånd till den eller de orter som ska besökas.
Tjänsten omfattar ca 50% och avser en säsongsanställning alternativt intermittent timanställning för att kombinera med annan sysselsättning.
Start enligt överenskommelse, vi arbetar med löpande urval vid denna rekrytering.
Du ansvarar för att:
Vaccinering för ex. TBE, bältros, HPV, säsongsinfluensa, resevaccin, påfyllnad av befintligt grundskydd och covid
Venprovtagning
Vårdrådgivning
Enklare journalföring
Hantering av betalning
Enklare inventering
Rapportering av KPI:er
Din kompetens:
Vi söker dig som är självgående, flexibel, ansvarsfull, socialt utåtriktad och har en utmärkt samarbetsförmåga. Du behöver vara trygg i din roll och kunna hantera olika typer av vaccinationer.
Vi ser gärna att du delar våra värderingar gällande kvalitet med rätt kompetens och förutsättningar, patientsäkerhet och respektfull hälsofrämjande vård.
Krav på legitimation som sjuksköterska eller läkare
Bekväm med ensamarbete under lågsäsong
Krav på B-körkort och körvana, meriterande med erfarenhet av husbil eller likvärdigt fordon.
Meriterande med erfarenhet av journalsystemet MittVaccin alt HLTHY.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande tjänst i en organisation i tillväxt som alltid sätter patienten och våra medarbetare främst.
En arbetsmiljö som präglas av vilja att utvecklas där vi har roligt tillsammans med kollegor som brinner för sin yrkesroll.
Värderingar vi som vårdgivare står för och du som medarbetare kan vara stolt över.
Flexibla arbetstider Om företaget
Vi har vaccinerat över 450 000 människor sedan 2021, är ensamt upphandlad vaccinatör för stora delar av Västra Götaland och utvecklar just nu ett unikt koncept för mobil preventiv sjukvård via vår rullande klinik, MACC-bilen.
Jägersrohälsan som är en del av MACC är navet i denna satsning på innovativ mobil sjukvård. Jägersrohälsan finns i rymliga lokaler på Derbyvägen vid Jägersro i Malmö där det bedrivits läkarmottagning i 30 år.
Frågor besvaras av vår rekryteringsansvarige, Rebecka De Geer Paci, tel. 076-317 60 88.
Är du den vi söker och vi den du söker? Vi ser fram emot att höra från dig så fort som möjligt! Ansök genom att klicka på länken, vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Macc People AB
(org.nr 559173-6250), https://www.maccpeople.se/ Arbetsplats
Macc People AB Kontakt
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se Jobbnummer
9501908