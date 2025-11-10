Sjuksköterska till Vällingby Beroendemottagning
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Arbetsplatsen
Mottagningen flyttar till Vällingby centrum i nya lokaler och blir Vällingby beroendemottagning.
Där arbetar ett tvärprofessionellt och sammansvetsat team bestående av sjuksköterskor, läkare, receptionist, enhetschef och psykolog. Mottagningen tar emot personer med skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel.
Vi söker nu en ny kollega till vår verksamhet. Vi erbjuder ett spännande och meningsfullt arbete med eget ansvar där kollegialt samarbete är en central del av arbetet. Inom Beroendecentrum Stockholm finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi vill hjälpa dig att utveckla din profession och arbetar därför strukturerat utifrån kompetensmodeller för sjuksköterskor. Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande arbetsplatser och erbjuder olika förmåner som handledning och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete som sjuksköterska ansvarar du för egna patienter och i samråd med läkare utför du bedömning och behandling utifrån evidensbaserade metoder. Vi använder vårdplaner för att öka patientens delaktighet och för att kunna följa upp behandlingens mål. Dokumentation sker journalsystemet Take Care.
Personliga egenskaper
För att passa in hos oss har du ett stort engagemang för målgruppen.
Du har en naturlig fallenhet att samarbeta med andra och bidrar till ett öppet arbetsklimat.
Du trivs att arbeta på en arbetsplats där det är högt i tak och där humor är en ingrediens för ökad arbetsglädje.
Du är inte rädd för förändringar och ställer dig positiv till att vara med och utveckla verksamheten tillsammans med dina nya kollegor.
Du vill göra skillnad, arbetar gärna resultatinriktat och känner dig trygg i din yrkesroll som sjuksköterska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning i psykiatri. Du har arbetat som sjuksköterska i några år och känner dig trygg i din roll som sjuksköterska. Meriterande är arbete inom beroende och/eller psykiatrisk verksamhet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 40 tim./vecka, måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer genomförs löpande.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt registerkontroll vid nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Beroendecentrum Stockholm, Vällingby beroendemottagning Kontakt
Lillemor Gerdin, Bitr. Sektionschef 08-12347081 Jobbnummer
9596365