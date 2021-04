Sjuksköterska till Vallentuna kommun - Vallentuna kommun - Sjuksköterskejobb i Vallentuna

Vallentuna kommun / Sjuksköterskejobb / Vallentuna2021-04-07Värdesätter du balans mellan arbete och fritid? Då är detta en tjänst för just dig. Vi är ett tvärprofessionellt team med olika kompetenser. Hos oss ges möjlighet att planera sin egen dag, genomföra och följa upp arbetet. Vi som arbetar i organisationen är i varierande åldrar, både män och kvinnor och vi har många roliga skratt vid lunchbordet. Vill du vara en del av vårt team?Vallentuna kommun vågar testa. Vi har som ambition att ligga i framkant när det gäller digitalisering, arbetssätt och arbetsmetoder och som medarbetare hos oss har du en central roll i utvecklingsarbetet. I Vallentuna har du möjligheten att vara med och skapa något nytt.Bemötande, tillgänglighet och fokus på kunden är viktigt för vårt arbete med resultat och ökad kvalitet.Socialförvaltningen består av cirka 500 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom så väl socialtjänst som vård och omsorg. Verksamheten består av trygga arbetsgrupper med hjälpsamma kollegor och stöttande chef. Inom Socialförvaltningen har du som medarbetare stor frihet och förtroende att utöva ditt arbete samt möjligheten att utveckla din roll.Om verksamhetenVallentuna kommuns Hälso-och sjukvårdsorganisation är en egen verksamhet för all legitimerad personal inom kommunen. Vi sitter tillsammans i ljusa och trevliga lokaler i centrala Vallentuna. Hälso- och sjukvårdsorganisationen ansvarar för hälso-och sjukvård i Vallentuna kommun dygnet runt, året runt. Vi ansvarar för sjukvården på kommunens båda äldreboenden, Korallen och Väsbygården, LSS-boenden och dagliga verksamheter samt socialpsykiatrin.Dagtid finns omvårdnadsansvariga sjuksköterskor i tjänst. Jourtid har vi eget team med nattsjuksköterskor som bemannar. Vi arbetar i team och hjälpsåt över gränserna och flexibiliitet är ett krav i vår organisation samt även vår styrka.2021-04-07Som sjuksköterska har du omvårdnadsansvar för boende på avdelningar på något av våra äldreboenden. Att arbeta hos oss innebär att du har ett självständigt, rörligt och omväxlande arbete. Arbetet innebär akuta och planerade insatser samt handledning av personal på boendet.Legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet av akutvård samt gärna geriatrikGod datavanaBehärska det svenska språket i tal och skriftB-körkortPersonliga egenskaperDu arbetar mot resultat genom att du visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar och utvecklar lärande och kunskap på eget initiativ.Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande och du stärker dina kollegor när det syns även hos dem.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Information om processenI Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av kvalitet och kundfokus. Engagemang, samarbete och allas lika värde genomsyrar vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar. Som arbetsgivare vill vi ta till vara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och friskvård för personalen.Anställningen är en tillsvidare anställning på 100 % med start omgående, enligt överenskommelse Vi tillämpar individuell lönesättning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vallentuna kommun använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. OBS! Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2021-04-25För mer information kontakta:Carina Westerberg, enhetschef, tfn 08-587 848 95, carina.westerberg@vallentuna.se Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-25Vallentuna kommun5677321