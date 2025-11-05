Sjuksköterska till Vaccination start omgående
Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2025-11-05
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Säffle
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu sjuksköterskor för bemanningsuppdrag vaccination.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Period: v14-32
Placering: Stockholm
Arbetstider: dagtid
Kan eventuellt planera in andra dagar i veckan.
Journalsystem: MittVaccin
Vi arbetar alltid med schyssta villkor och konkurrenskraftiga löner.
Krav och kvalifikationer: Kvalifikationer
Färdigutbildad och legitimerad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet.
ATT JOBBA MED OSS
Tillsammans skapar vi en arbetssituation där du som vårdpersonal kan arbeta med bra villkor och rätt lön.
Tjänstepension - För att arbete oavsett anställningsform ska vara långsiktigt.
Resor och boende - Så att du kan stödja vården där behoven är som störst utan att hindras av geografi.
Arbetskläder - Det är lättare att jobba om man är bekväm.
Försäkringar - Om något händer ska du känna dig trygg i att du får stöd.
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
132 42 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Viraliv Viraliv info@viraliv.se Jobbnummer
9590919