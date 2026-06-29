Sjuksköterska till Urologmottagningen
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-06-29
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Vill du arbeta med avancerad och utvecklande sjukvård där du får möjlighet att verkligen påverka patienters trygghet och välbefinnande? Hos oss får du ett varierande, spännande och meningsfullt arbete inom urologi – tillsammans med ett kompetent team som brinner för kvalitet, utveckling och god patientvård. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som mottagningssjuksköterska hos oss blir du en central del av ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare. Arbetet är omväxlande och kräver både självständighet och nära samarbete med kollegor. I din roll möter du patienter vid mottagningsbesök och behandlingar, tar emot och bedömer samtal via telefon och fungerar som ett viktigt stöd för både patienter och anhöriga. Du ansvarar för att planera och genomföra olika urologiska utredningar och deltar även vid mindre ingrepp och procedurer. Variation och ansvar är en naturlig del av arbetsdagen, och du får möjlighet att utveckla din kompetens inom ett brett verksamhetsområde.
Om arbetsplatsen
Urologkliniken är en kirurgisk enhet med både planerad och akut verksamhet och har en tydlig specialisering inom urologi. Kliniken består av cirka 70 medarbetare och ansvarar för den urologiska vården i hela länet, med verksamhet i Västerås, Köping och Fagersta. På Urologmottagningen bedrivs högspecialiserad öppenvårdsurologi där vi tar emot både nya patienter och återbesök. Här arbetar vi med ett omfattande vårdutbud som sträcker sig från urologiska utredningar som omfattar prostatan, njurar och urinblåsan. Till behandling av cancersjukdom, vattenkastningsbesvär, urinstämma och olika typer av injektions- och stötvågsbehandlingar samt blåsinstallationer. Cystoskopier och mindre operationer utförs också regelbundet.
Personalen har stort inflytande över verksamheten och uppmuntras att ta ansvar för utveckling och förbättringar, vilket gör att vi ständigt arbetar med att förbättra våra arbetssätt. Kliniken har även en egen vårdavdelning med både elektiv och akut vård, där ett gott samarbete råder och möjligheten finns att rotera mellan mottagning och avdelning.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från mottagningsverksamhet. Har du arbetat inom urologi eller med cancerpatienter är det meriterande.
Du är en trygg och stabil person med personlig mognad och ett strukturerat arbetssätt. Du kan prioritera och tar ansvar för att planera ditt arbete effektivt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram till patienter, anhöriga och kollegor. Vidare är du flexibel, ser möjligheter i förändringar och har god empatisk förmåga. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi värdesätter ett lösningsorienterat förhållningssätt och ser gärna att du bidrar med idéer och nya perspektiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse
Placeringsort: Västerås Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 juli 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats på Urologmottagningen.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Åsa Oskarsson". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Jenny-Maria Andersson jenny-maria.andersson@regionvastmanland.se Jobbnummer
9982357