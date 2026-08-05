Sjuksköterska till Urologimottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-08-05
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Välkommen till urologimottagningen i Malmö. Här arbetar vi tillsammans för en fin arbetsmiljö och hög teamkänsla. Vi hjälps åt, stöttar varandra och har roligt på arbetet. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter!
Inom verksamhetsområde (VO) urologi finns två vårdavdelningar och en mottagning i Malmö. Här träffar vi patienter med sjukdomar inom urinvägarna. Vården innefattar såväl benigna som maligna tillstånd i alla åldrar från 18 år. Vår kirurgiska verksamhet hanterar allt ifrån små ingrepp på mottagningen till stor bäckenkirurgi. Många patienter behöver återkommande vård och kontroller vilket ger god patientkontakt och kontinuitet i vården.
På mottagningen finns kontaktsjuksköterskor inom prostata-, blås-, njur- och penis- och testikelcancer. Uroterapimottagningen är en del av Urologimottagningen och ingår i Bäckenbottencentrum vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Det finns även ett team med sjuksköterskor som bland annat sköter stötvågsbehandling av njursten (ESVL).
På Sus har vi alternerande tjänstgöring för sjuksköterskor och undersköterskor för att möta framtidens kompetensbehov, öka beredskapen och skapa en mer hållbar bemanning. Genom att medarbetare växlar mellan sluten- och öppenvård stärks kompetensen, resurseffektiviteten och kontinuiteten, samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom jämnare helgbelastning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska arbetar du både i team och självständigt med egen mottagning. I arbetet ingår det att utreda, ge stöd, rådgivning och behandling till patienter med olika symtom från urinvägarna. Det kan till exempel vara urininkontinens, urinträngningar och blåstömningsproblem. En stor patientgrupp har olika neurologiska sjukdomar med blåsfunktionspåverkan.
Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion och möjlighet till fortbildning inom området urologi. Vi arbetar kontinuerligt med varje medarbetares individuella kompetensutveckling. Hos oss kan du växa!
Vi har en god arbetsmiljö som vi värnar och vi har en hög teamkänsla. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande med klinisk erfarenhet inom urologisk verksamhet.
Arbetet på vår mottagning är omväxlande och spännande. För att trivas här förutsätts att du har ett genuint intresse av urologi och förmågan att arbeta självständigt. Som person är du lyhörd med en positiv inställning. Vidare är du flexibel samt har ett driv och engagemang för ditt arbete. Du brinner för att ge patienterna vård av högsta kvalitet och är gärna med och provar och utvecklar nya arbetssätt och tekniker. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske efter vecka 31.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Vårdförbundet
Jenny Wanegårdh 040-333785 Jobbnummer
10023027