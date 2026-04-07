Sjuksköterska till uppvakningsavdelning

Ab Victoriakliniken / Sjuksköterskejobb / Nacka
2026-04-07


Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ab Victoriakliniken i Nacka, Stockholm eller i hela Sverige

Victoriakliniken är en världsledande plastikkirurgisk klinik med en holistisk syn på hälsa och välbefinnande. Med vår långa erfarenhet och garantiprogram inom plastikkirurgi är säkerhet, trygghet och naturliga resultat vårt fokus.
Din personlighet är viktig för oss, har du glädjen i dig och viljan att utvecklas vidare så kommer du att trivas mycket bra här på Victoriakliniken!
Välkommen till en omväxlande vardag. Vi söker en sjuksköterska som vill jobba på vår uppvakningsavdelning. Arbetet är pre samt post operation. Vi opererar varannan vecka, vi söker en erfaren sjuksköterska som vill arbeta timmar.
Anställningen är tänkt att starta i maj för upplärning, sedan i augusti
Intervjuver kommer att ske löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: work@victoriakliniken.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska uppvak".

Arbetsgivare
AB Victoriakliniken (org.nr 556633-4784), http://www.victoriakliniken.com
Rösundavägen 4 (visa karta)
133 36  SALTSJÖBADEN

Arbetsplats
Ab Victoriakliniken

Jobbnummer
9839086

Prenumerera på jobb från Ab Victoriakliniken

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ab Victoriakliniken: