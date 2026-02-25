Sjuksköterska till Uppsala Kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-02-25


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svensk Vårdsupport AB i Uppsala, Sigtuna, Enköping, Upplands-Bro, Heby eller i hela Sverige

Sjuksköterska till Uppsala Kommun

Plats: Uppsala KommunPeriod: 2026-03-18 - 2026-08-23Omfattning: 90-100% (38,15 h/vecka vid heltid)Arbetstid: Dagtid enligt schema mellan 07:00-16:00. Tjänstgöring var 5e helg.

Uppsala kommun söker nu en engagerad legitimerad sjuksköterska som vill arbeta med människor i behov av särskilt boende, korttids- och växelvård. Här får du möjlighet att göra skillnad i patienters vardag, varje dag.

KorttidsvårdSom omvårdnadsansvarig sjuksköterska på korttidsavdelningen möter du patienter från 17 år och uppåt, ofta efter sjukhusvistelse. Du ansvarar för vårdplanering, samverkan med närstående och vårdgivare och säkerställer att patienterna får trygg och professionell vård.

VäxelvårdPå växelvårdsavdelningen arbetar du med personer, exempelvis med demenssjukdom, som växlar mellan det ordinära boendet och vår avdelning. Du har ansvar för medicinsk bedömning, uppföljning och samverkan med hela vårdteamet, alltid med fokus på individens behov och trygghet.

Vi söker dig som:

Är legitimerad sjuksköterska

Trivs med att arbeta självständigt och fatta egna beslut

Har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård

Vill arbeta personcentrerat och skapa trygghet för patienter och närstående

Meriterande: erfarenhet av demensvård och korttidsvård

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

AnsökanLåter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-03-09. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef +46720777876 linn.svensson@vardsupport.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9763494

Prenumerera på jobb från Svensk Vårdsupport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svensk Vårdsupport AB: