Sjuksköterska till till framtidens mottagning för Hälsosamt Åldr

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna

2022-05-30



Om oss och vad vi erbjuderVi erbjuder dig en unik möjlighet att vara en del i ett team och starta upp vår nya mottagning för Hälsosamt Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.Kognitiv sjukdom/demens är den främsta orsaken till funktionshinder i ålderdomen. Att främja "hjärnhälsan" kan betraktas som en nyckelfaktor för att minska bördan av åldersrelaterade funktionsnedsättningar.Hos oss erbjuds du som nyanställd utbildning och du kommer även att ha tillgång till forskningsteamet utifrån olika grupper inom vården av äldre. Du får även coachning i ditt arbete för hälsoinriktade insatser.Karolinska Universitetssjukhuset har flera uppdrag och Åldrande är en viktig del. Öppenvården inom Åldrande för den kognitivt sviktande patienten har idag 2 mottagningar uppdelat på Huddinge och Solna, och kommer nu även kunna erbjuda vår patient en mottagning för Hälsosamt Åldrande.2022-05-30Denna roll innebär att du arbetar på den nya mottagningen för Hälsosamt åldrande där du ingår i teamet på vår närliggande mottagning för utredning av kognitiv svikt. Båda mottagningarna är placerade på Karolinska vägen 37A.På mottagningen för Hälsosamt åldrande samarbetar du nära med andra teammedlemmar och tillsammans utformar ni preventiva insatser i form av skräddarsydda livsstilsinterventioner utifrån patientcentrerad inriktning, såsom fysisk träning, kostråd, kognitiva och sociala aktiviteter samt monitorering av vaskulära och metabola riskfaktorer. Övriga teammedlemmar består av läkare och fysioterapeut där även tillgång till kollegor inom hälsoprofessioner är under upparbetande.Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån ett standardiserat arbetssätt med patienter från kognitiva mottagningarna på Karolinska Universitetssjukhuset, men även andra geriatriska kliniker inom region Stockholm kan skicka remiss till mottagningen.Vi har en stark gemenskap kring våra patienter i teamet och strävar efter ständiga förbättringar. Annonsen avser en tillsvidareanställning på heltid. Arbetet sker dagtid, måndag-fredag. Placering är på vår mottagning för Hälsosamt Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.Vi sökerVi söker dig som är trygg och säker i rollen som sjuksköterska med ett intresse för prevention och livsstilsåtgärder för både kognitiva och fysiska sjukdomar hos äldre.Du ska kunna:- Arbeta både självständigt och i teamet, där du har en viktig del i patientens mottagande/bemötande.- Vara lugn och informativ.- Visa gott bemötande med empati i omhändertagandet av patienter och anhöriga.Du är:- En god lyssnare och sätter alltid patienten i fokus.- Intresserad av förändringsarbeten och har förmågan att snabbt se vad som behöver prioriteras och ta tag i det.- Samarbetsorienterad, driven, ansvarstagande och flexibel samt har ett tydligt fokus på preventionsarbete.- Intresserad av framtida digitala lösningar- Strukturerad, noggrann och kvalitetsinriktad.- Intresserad av levnadsvanornas roll i en hälsofrämjande hälso- och sjukvård- intresserad av förebyggande hälsoinriktade insatser för ett hälsosamt åldrande.- Legitimerad sjuksköterska- Goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.- Kunskaper i Take Care.Meriterande:- Erfarenhet av arbete inom öppenvården.- Erfarenhet av arbete med patienter med kognitiv svikt eller andra neurologiska sjukdomar, både yngre och äldre.- Utbildning i motiverande samtal och fysisk aktivitet för äldre eller liknande.- Specialistutbildning.För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)Personligt brev (frivilligt)YrkeslegitimationLäs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/ Om Karolinska UniversitetssjukhusetVi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!Tema Inflammation & ÅldrandeTema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi. Vi är organiserade i fem enheter med en tydlig öppenvårdsprofil och med stark klinisk forskning i flera aktiva forskargrupper.Vi ansvarar för utbildning inom många olika yrkeskategorier på både specialist- och grundläggande nivå. Hos oss är alla medarbetare viktiga och delaktiga i utvecklingen av vården.Att söka jobb i Region StockholmVi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". 