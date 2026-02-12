Sjuksköterska till Thamstorp Nytida
Nytida AB / Sjuksköterskejobb / Grästorp Visa alla sjuksköterskejobb i Grästorp
2026-02-12
Är du en sjuksköterska som vill jobba i en trygg arbetsgrupp med utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Thamstorp i Nytida! Nu söker vi på Thamstop i Grästorp en sjuksköterska för tillsvidareanställning. Tjänsten avser tjänstgöring på vardagar. Vi erbjuder fortlöpande metod utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 2026-04-15
Om Thamstorp Du hittar oss i lantliga omgivningar i en anrik herrgårdsmiljö utanför Grästorp i Västra Götaland. På Thamstorp finns det 30 platser för vuxna, både kvinnor och män, för korttidsboende eller permanent boende. Vår målgrupp är vuxna med psykiatrisk funktionsnedsättning och missbruk. Grunden i vårt arbete är pedagogik som utgår från tillgänglighet, bemötande, motivation, gott samarbete och helhetssyn. Thamstorp är en del av Nytida och arbetar enligt visionen " Vi gör världen lite bättre, en människa i taget".
Om rollen Vi söker en sjuksköterska som är intresserad av att arbeta med boende både enskild och i ibland i grupp med fokus på hälsa och upplevelsen av livskvalitet, ge stöd som hjälper boende att skapa nya goda vanor som bidrar till ökad livskvalitet i vardagen. Du erbjuds möjligheter att påverka din roll och arbeta för klienters upplevelse av förbättrad hälsa. Många av våra boende lever med en långvarig sjukdom och stödet för att kunna ta hand om sig själv och sin sjukdom är viktigt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt sjukdomen till trots.
Vi använder oss av journalsystemet SafeDoc. Du kommer att arbeta med läkemedelshantering och delegation (att delegera omvårdnadspersonal). Du behöver kunna hämta läkemedelsordinationer i Pascal. En självklar del av arbetet är omvårdnadsarbete, samtal, kontakter gentemot vårdgrannar och att delta i SIP/VPL, att ronda med läkare, att dokumentera i Safedoc samt att hålla riskbedömningar i samarbete med boendestödjare/kontaktpersoner.
Din erfarenhet och kunskap Du är legitimerad sjuksköterska med kunskap om och stort intresse för personer med psykiatrisk problematik. Inte sällan finns samsjuklighet med missbruk med i boendes sjukdomsbild. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Om dig Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Till dig från oss
För sjuksköterska som verkligen vill göra skillnad erbjuder vi:
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Synlig och tydlig ledarskap och korta beslutsvägar
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Förmåns portal med rabatter och förmåner
På Thamstorp är vi särskilt stolta över att vi i vår arbetsgrupp har lyckats att skapa ett gott arbetsklimat.
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårds bidrag samt sko bidrag för omsorgspersonalen.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-15, intervjuer kommer att ske löpande så ansök redan idag. Körkort är ett krav. För mer information kontakta: Enhetschef, Linda Ståhlgren linda.stahlgren@nytida.se
,
mobil: 072-5700737
Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobil: 076-621 73 30, Mail: vardforbundet@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
